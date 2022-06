A che ora inizia New Amsterdam 4: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia New Amsterdam 4, la serie TV di genere medical drama di ritorno su Canale 5 in prima serata? La nuova stagione, la quarta, riparte venerdì 3 giugno 2022 in prima serata e in esclusiva italiana sui piccoli schermi di Mediaset. L’orario preciso è fissato per le 21:25, a seguire di Striscia la Notizia. La quarta stagione racconterà le nuove avventure dei medici e dello staff che lavorano presso l’ospedale di New York, guidati da Max Goodwin. Ma l’arrivo di una nuova dottoressa agiterà nuovamente le acque della struttura. Da quante puntate è composta la quarta stagione? Si torna al format iniziale di 22 puntate per stagione, ma Canale 5 le distribuirà accorpandole a blocchi di tre laddove possibile. Di seguito vi riportiamo la programmazione completa della serie TV, che però potrebbe subire variazioni in caso di imprevisti o scelte diverse:

Prima puntata, venerdì 3 giugno 2022

Seconda puntata, venerdì 10 giugno 2022

Terza puntata, venerdì 17 giugno 2022

Quarta puntata, venerdì 24 giugno 2022

Quinta puntata, venerdì 1 luglio 2022

Sesta puntata, venerdì 8 luglio 2022

Settima puntata, venerdì 15 luglio 2022

Ottava puntata, venerdì 22 luglio 2022

Quanto dura (durata) ogni puntata di New Amsterdam 4? La serie TV è composta da 22 episodi, ognuno dei quali dura circa 43 minuti. La messa in onda parte alle 21:25 e dovrebbe terminare poco prima delle 00:00 quando è fissato l’appuntamento con TG5 Notte. Per la prima serata, fissata per venerdì 3 giugno 2022, vanno in onda i primi tre episodi: Anima e corpo, Noi due insieme e Come è sempre stato.

Streaming e TV

Dove vedere New Amsterdam 4 in diretta TV e live streaming? La serie TV va in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi in chiaro sul tasto 5 del telecomando, oppure al tasto 505. Se invece vi interessa seguire la serie TV in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, sia via desktop che via app.