Netflix, il catalogo di dicembre 2020: serie tv, film originali e non in arrivo

Anche per dicembre, Netflix ha in serbo per i suoi utenti tantissimi nuovi prodotti d’intrattenimento, originali e non. Ancor di più in questo particolare periodo è importante avere a portata di mano qualcosa che possa distrarci dai cattivi pensieri. Per fortuna esistono le piattaforme streaming che mettono a disposizione sempre nuovi contenuti, dalle serie tv ai film fino ai documentari e cortometraggi. Netflix nel mese di dicembre 2020 porterà nuovi prodotti interessanti. Vediamo qual è il catalogo del mese di dicembre.

Netflix, il catalogo di dicembre 2020: serie tv

Tante le serie tv attese questo mese. Partiamo da quelle in licenza: arriva la sesta stagione di The 100 e anche la settima stagione di Marvel’s Agents of Shield.

Largo anche ad altre serie tv: è il caso di Alice in Borderland, Tiny Pretty Things, Song Exploder: Volume 2, Natale con uno sconosciuto 2, e la tanto attesa Bridgerton che porta Shondaland su Netflix. Spazio anche all’ultima stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina. Ecco l’elenco:

01/12/2020 – The 100

04/12/2020 – Big Mouth S4

05/12/2020 – Marvel’s Agents of Shield

10/12/2020 – Alice in Borderland

14/12/2020 – Tiny Pretty Things

15/12/2020 – Song Exploder: Volume 2

18/12/2020 – Natale con uno sconosciuto 2

25/12/2020 – Bridgerton

31/12/2020 Le terrificanti avventure di Sabrina O Brother Where Art Thou?



Netflix, il catalogo di dicembre 2020: i film e i documentari

Tanti i film in licenza su Netflix questo mese, ma anche qualcosa di originale. Ad esempio arriva il film originale Netflix è Mank, in uscita il 4 dicembre. E ancora altri film originali in arrivo questo mese sono L’incredibile storia de L’isola delle Rose di Sydney Sibilia con protagonista Elio Germano che racconta la storia vera di Giorgio Rosa, ingegnere che nel 1968 costruì un’isola al largo della costa riminese proclamandola Stato Indipendente. Tra gli altri film originali vediamo Ma Rainey’s Black Bottom e The Midnigh Sky.

Altri film invece in licenza che troverete nel catalogo Netflix a dicembre sono Gone Girl, Ghostbusters e The Warriors tutti dall’1 dicembre. E ancora spazio a Shark: il primo squalo, Bar Sport, Balto e 12 Monkey.

Ecco l’elenco cronologico dei film

1/12/2020

Gone Girl

Ghostbusters

The Warriors 04/12/2020 – Mank 05/12/2020 – Shark: il primo squalo 09/12/2020 – Lincredibile storia de L’isola delle Rose 11/12/2020 – The Prom 13/12/2020 – Bar Sport 18/12/2020 – Ma Rainey’s Black Bottom 23/12/2020 – The Midnight Sky 31/12/2020

Balto

12 Monkeys

Cosa vedrete a dicembre su Netflix?

