Netflix, aumenta il costo degli abbonamenti (anche per chi è già iscritto)

Da ieri, 2 ottobre 2021, Netflix ha aumentato i prezzi dei suoi abbonamenti Standard e Premium. Il primo, che prevedere lo streaming a 2 dispositivi in contemporanea e qualità HD è passato così da 11,99 a 12,99 euro mentre il Premium, che offre 4 dispositivi connessi e 4K aumenta da 15,99 a 17,99 euro. Gli aumenti non toccano invece il piano base, da un dispositivo e senza Hd, che rimane a 7,99 e comunque riguarda tutti gli utenti. Verranno infatti applicati a tutti i nuovi abbonati dal 2 ottobre, mentre gli abbonati esistenti inizieranno a ricevere una notifica tramite e-mail dal 9 ottobre e via app trenta giorni prima dell’aumento effettivo. La tempistica, scrive Netflix in una nota, “si baserà sul ciclo di fatturazione del singolo abbonato e verrà implementata nel corso dei prossimi mesi”.

Il perché dell’aumento

Ma perché Netflix ha deciso di aumentare il costo dei suoi abbonamenti? Stando all’azienda, i prezzi sono stati aumentati “per riflettere i miglioramenti che apportiamo al proprio catalogo di film e di show e alla qualità del servizio e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore agli abbonati”.