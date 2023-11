Nessuno mi può giudicare: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, lunedì 13 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Nessuno mi può giudicare, film del 2011 diretto da Massimiliano Bruno, con Paola Cortellesi, Raoul Bova e Rocco Papaleo. Il film ha vinto a sorpresa il Nastro d’argento alla migliore commedia battendo i due campioni d’incasso stagionali Benvenuti al Sud e Che bella giornata. Tra gli altri attori vi sono Anna Foglietta, Caterina Guzzanti, Massimiliano Bruno e Giovanni Bruno nella sua prima apparizione cinematografica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alice ha 33 anni, un marito imprenditore, e un figlio di 9 anni, Filippo. Donna piuttosto superficiale, arrogante, antipatica e razzista, vive in una lussuosa villa a Roma nord che gestisce con tre domestici stranieri. La sua vita pare un sogno, ma in breve si rivela l’esatto contrario: il marito Pietro, imprenditore nel ramo dei sanitari, muore improvvisamente in un incidente stradale e il suo avvocato le riferisce che l’uomo l’ha lasciata piena di debiti. Da qui il mondo crolla addosso ad Alice: deve licenziare i domestici e vendere la casa, dopodiché si stabilisce in un minuscolo appartamento al Quarticciolo, indicatole dal suo ex domestico Aziz. La vendita della villa, però, non basta a far fronte ai debiti e, se Alice entro 6 mesi non pagherà l’esorbitante cifra rimasta, perderà l’affidamento di Filippo.

I lavori che Alice trova non sono però sufficienti a ripagare il debito residuo, per cui decide di contattare Eva, una sfacciatissima e spregiudicata escort incontrata poco tempo prima all’anniversario di lei e Pietro. Lo scopo di Alice è quello di guadagnare molto denaro in poco tempo. Quindi, intraprende la carriera di escort, guidata da Eva: dopo un certo imbarazzo iniziale, il metodo comincia a funzionare e Alice, sotto lo pseudonimo di Morena, comincia a trarre soddisfazione dall’idea di poter ripagare velocemente il debito e non perdere Filippo. Nel frattempo, il suo rapporto con il nuovo vicinato migliora, sulla scia del figlio che li trova simpatici e piacevoli.

Nel quartiere la donna conosce Giulio, amico di Aziz e gestore di un internet point, innamorandosene. Tuttavia, Alice pensa che la sua professione di escort possa costituire un serio ostacolo alla loro storia d’amore, per cui sceglie di nascondergli la verità e raccontargli di fare la commessa in un negozio. La scusa pare funzionare, fin quando Giulio non scopre Alice ed Eva ad una festa di addio al celibato di un suo amico: sentendosi tradito, decide di lasciarla…

Nessuno mi può giudicare: il cast

Abbiamo visto la trama di Nessuno mi può giudicare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Paola Cortellesi: Alice Bottini

Raoul Bova: Giulio

Rocco Papaleo: Lionello Frustace

Anna Foglietta: Eva / Fabiana

Giovanni Bruno: Filippo

Hassani Shapi: Aziz

Valerio Aprea: Biagio

Caterina Guzzanti: Sofia

Pietro De Silva: Bompadre

Dario Cassini: Pietro

Massimiliano Bruno: Francesco Graziani

Valerio Mastandrea: voce narrante; cliente di Eva

Michela Andreozzi: amica di Alice

Lillo: Enzo

Lucia Ocone: Tiziana

Edoardo Falcone: Andrea, cliente sadomaso

Awa Ly: Abeba

Raul Bolanos: Marcelo

Maurizio Lops: Bonetti

Riccardo Rossi: giornalista “Amore mio grandissimo”

Massimiliano Delgado: Denis

Edoardo Leo: uomo al bar

Fausto Leali: sé stesso

Massimiliano Vado: cliente biondo

Remo Remotti: cliente poeta

Stefano Fresi: Clown

Sergio Zecca: cliente “Superman”

Carlo De Ruggieri: cliente timido

Streaming e tv

Dove vedere Nessuno mi può giudicare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 13 novembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.