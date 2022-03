Nessuno come noi: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 24 marzo 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Nessuno come noi, film di genere commedia, sentimentale del 2018, diretto da Volfango De Biasi, con Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ambientata nella Torino degli anni Ottanta, quando non esistevano social networks e smartphone, Nessuno come noi è una commedia romantica sulla forza dei sentimenti, in cui si intrecciano amore, amicizia, passione e tradimento. Betty (Sarah Felberbaum) è un’insegnante di liceo bella, anticonformista e single per scelta. Umberto (Alessandro Preziosi) è un noto docente universitario, affascinante, strafottente alle prese con un matrimonio noioso e privo di passione. I due si incontranoper la prima volta quando Umberto e sua moglie Ludovica (Christiane Filangieri) decidono di iscrivere il figlio ribelle nel liceo in cui insegna Betty. Nonostante un primo burrascoso incontro, tra loro scoppia una passione travolgente… Alla loro vicenda si intreccia quella di Vince (Vincenzo Crea), che è perdutamente innamorato di Cate (Sabrina Martina), la bellissima compagna di classe, che finisce a sua volta per perdere la testa per Romeo (Leonardo Pazzagli), il migliore amico di Vince nonché figlio di Umberto. La vita scolastica di un tranquillo liceo si trasforma improvvisamente in una triangolazione amorosa in cui tutti finiranno per scoprire che in amore e in amicizia ci sono sia gioia che dolore e per viverli appieno si deve essere disposti a compiere delle scelte, costi quel che costi…

Nessuno come noi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Nessuno come noi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Preziosi: Umberto

Sarah Felberbaum: Betty

Christiane Filangieri: Ludovica

Leonardo Pazzagli: Romeo

Vincenzo Crea: Vince

Sabrina Martina: Cate

Streaming e tv

Dove vedere Nessuno come noi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 24 marzo 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.