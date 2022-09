Nessuno come noi: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 23 settembre 2022, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda Nessuno come noi, film romantico del 2018, tratto dall’omonimo libro scritto da Luca Bianchini, diretto da Volfango De Biasi e uscito nelle sale cinematografiche italiane il 18 ottobre 2018. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Betty è un’insegnante di liceo bella, anticonformista e single per scelta. Umberto è un noto docente universitario, affascinante, strafottente alle prese con un matrimonio noioso e privo di passione. I due si incontrano per la prima volta quando Umberto e sua moglie Ludovica decidono di iscrivere il figlio ribelle Romeo nel liceo in cui insegna Betty. Nonostante un primo burrascoso incontro, tra loro scoppia una passione travolgente.

Nessuno come noi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Nessuno come noi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Preziosi: Umberto Fioravanti

Sarah Felberbaum: Betty Bottone

Christiane Filangieri: Ludovica Martinelli

Elisa Di Eusanio: Susi

Vincenzo Crea: Vince

Leonardo Pazzagli: Romeo Fioravanti

Sabrina Martina: Cate

Davide Campagna: Sergio

Lorenza Veronica: commessa boutique

Dodi Conti: proprietaria osteria

Streaming e tv

Dove vedere Nessuno come noi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 23 settembre 2022 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Mediaset da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.