Nessuna bugia può rimanere nascosta: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera va in onda in prima TV Nessuna bugia può rimanere nascosta, un film thriller del 2020 atteso su Rai 2. Il titolo originale è Killer Dream House e, com’è facilmente intuibile da questa scelta, la trama si srotola all’interno di una misteriosa casa. Il film dura circa un’ora e mezza ed è diretto da Jake Helgren. Di seguito vediamo trama e cast della pellicola.

Trama

Di cosa parla Nessuna bugia può rimanere nascosta? Il film racconta di Jules, che è sposata con Josh e insieme acquistano ville per restaurarle e poi rivenderle. Capita che la donna metta gli occhi su una villa maestosa e se ne innamori al punto da convincere suo marito ad acquistarla. Ma, essendo troppo grande, Jules non può ristrutturarla da sola. Ha bisogno di un aiuto per cui si convince a voler assumere una interior design che le dia una mano. Un giorno nella cassetta della posta trova il biglietto da visita di – guarda caso – una interior design, così la contatta e dopo un primo colloquio decide di assumerla. Jules è entusiasta all’idea di lavorare insieme e riportare quella villa al suo antico splendore. Peccato che ignori completamente l’identità della donna che ha appena assunto come suo braccio destro. Jules ancora non lo sa, ma rimpiangerà amaramente quella decisione perché la presenza di quella donna intaccherà moltissime vite.

Nessuna bugia può rimanere nascosta: il cast del film

Ora che abbiamo scoperto la trama, vediamo chi fa parte del cast. Di seguito ecco l’elenco degli attori e delle attrici che fanno parte del film:

Maiara Walsh

Eve Mauro

John DeLuca

Brooke Butler

Mayra Leal

Robin Riker

Jon Klaft

Mike Capozzi

Thomasina Gross

Rachel Leah Cohen

Kayvon Esmaili

Chris O’Neill

Garrett Lee

Jack Walter Coles

Angel Ladao

Streaming e TV

Dove vedere Nessuna bugia può rimanere nascosta in diretta TV e live streaming? Il film come già anticipato va in onda sabato 25 giugno 2022 in prima serata su Rai 2. Per seguirlo in diretta è necessario sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per l’HD. Chi invece vuole seguirlo in live streaming può farlo tramite RaiPlay, piattaforma gratuita previa registrazione che funziona sia via desktop che via app.