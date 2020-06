Nero a metà: trama e cast sesta e ultima puntata, le anticipazioni

Nero a metà, sesta e ultima puntata: trama, anticipazioni e cast

Questa sera, mercoledì 24 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in replica la sesta e ultima puntata di Nero a metà, fortunata serie tv con Claudio Amendola, già trasmessa dalla Rai nel 2018. Ma cosa succederà oggi, 24 giugno 2020? Quali sono le anticipazioni? Di seguito anticipazioni, trama e cast della sesta puntata di Nero a metà. Tutte le info nel dettaglio.

Trama

La sesta puntata di Nero a metà è composta, come al solito, da due episodi: “Una questione in sospeso (prima parte)” e “Una questione in sospeso (seconda parte)”. Ma vediamo insieme la trama dei due episodi in onda oggi.

Una questione in sospeso (prima parte)

Nel corso del primo episodio dell’ultima puntata di Nero a metà dal titolo “Una questione in sospeso” Alba e tutto il resto della squadra riescono a scoprire cosa è successo nel caso dell’arresto di Carlo: presto viene fuori che dietro tutta questa storia si nasconde Malik. Una scoperta che lascia profondamente delusa Alba che decide comunque di agire e chiede aiuto a Riccardo, nella speranza che accetti di difendere suo padre. Mentre Alba cerca di aiutare suo padre, il resto della squadra porta avanti le indagini sulla morte improvvisa di un ragazzo. Si tratta di un caso che alla fine porta alla sospensione di Cantabella. La squadra riuscirà a rimettersi in piedi?

Una questione in sospeso (seconda parte)

Nel secondo e ultimo episodio di Nero a metà, Malik è decisamente provato dalla situazione in cui è stato coinvolto e decide di affrontare la Carta a muso duro, sperando di poter continuare le indagini e di dimostrare l’innocenza di Carlo. Cantabella, intanto, può tornare al lavoro e la squadra lavora unita per cercare di scoprire la verità sul caso Bosca. Nel frattempo Riccardo è riuscito ad ottenere gli arresti domiciliari per Carlo, ma la situazione peggiora drasticamente quando la vita di Alba finisce in serio pericolo…

Dove eravamo rimasti: ecco cosa è successo nelle puntate di Nero a metà

Nero a metà: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama della sesta puntata di Nero a metà, ma qual è il cast della serie tv? Al fianco di Claudio Amendola, ci sono attori giovani ed emergenti come Miguel Gobbo Diaz, ma non solo. Di seguito il cast completo di Nero a metà:

Claudio Amendola: Carlo Guerrieri

Miguel Gobbo Diaz: Malik Soprani

Fortunato Cerlino: Mario Muzo

Rosa Diletta Rossi: Alba Guerrieri

Alessandro Sperduti: Marco Cantabella

Margherita Vicario: Cinzia Repola

Sandra Ceccarelli: Alice Soprani

Alessia Barela: Cristina

Antonia Liskova: Micaela Carta

Angela Finocchiaro: Giovanna Di Castro

Roberto Citran: Elia Santagata

Nella sesta puntata di Nero a metà, in onda in replica oggi 24 giugno 2020, anche: Stefano Ambrogi (Alessandro Logarzo), Paolo Gattini (Gregorio Nesti).

