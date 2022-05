Nero a metà 4 si farà? Le anticipazioni sulla quarta stagione

Ci sarà la quarta stagione di Nero a metà, la popolare fiction di Rai 1 con Claudio Amendola? Questa sera, lunedì 9 maggio 2022, vanno in onda gli ultimi episodi della terza stagione, che ha regalato ottimi ascolti e un buon riscontro della critica. Per questo molti fan in queste ore si chiedono se torneranno le avventure di Carlo Guerrieri e degli altri membri del commissariato. Ve lo diciamo subito: manca l’ufficialità da parte della Rai, ma pare proprio di sì. D’altronde gli ascolti entusiasmanti e l’affetto del pubblico non avrebbero potuto portare ad altra decisione. Pare anzi che la quarta stagione sia già in fase di scrittura da parte degli autori.

Lo stesso Claudio Amendola in molte occasioni ha dichiarato di essere molto legato al personaggio di Carlo Guerrieri, tanto che in questa terza stagione ha anche assunto il ruolo di regista. Ulteriore conferme sul prosieguo della serie sono arrivati da un altro popolare attore, il giovane Alessandro Sperduti, interprete di Marco Cantabella: “Questa serie sta andando benissimo e già stanno scrivendo gli episodi della quarta stagione. Mi sta dando soddisfazioni. E devo dire grazie a Claudio”. Parole che certo faranno la gioia dei tanti fan della fiction, in attesa come detto della conferma ufficiale della Rai. Quando potrebbe andare in onda Nero a metà 4? Considerando che le precedenti stagioni sono state trasmesse sempre in anni pari (2018, 2020, 2022), potremmo ipotizzare un ritorno sugli schermi di Rai 1 nel 2024. Ma ovviamente è ancora presto per avere informazioni in merito e non si può che aspettare.

Cast

Abbiamo visto se si farà Nero a metà 4, ma qual è il cast completo della serie tv con protagonista Claudio Amendola? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli. Partiamo dal cast fisso:

Claudio Amendola è Carlo Guerrieri

Miguel Gobbo Diaz è Malik Soprani

Rosa Diletta Rossi è Alba Guerrieri

Fortunato Cerlino è Mario Muzo

Alessandro Sperduti è Marco Cantabella

Margherita Vicario è Cinzia Repola

Claudia Vismara è Monica Porta

Alessia Barela è Cristina Regelli

Angela Finocchiaro è Giovanna Di Castro

Daphne Scoccia è Ottavia Danti

Margherita Laterza è Clara Soldani

Spazio quindi ai nuovi personaggi che abbiamo visto in Nero a metà 3: