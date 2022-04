Nero a metà 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 4 aprile 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Nero a metà 3, terza stagione della fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, che torna per appassionare nuovamente il pubblico con le sue storie. La serie tv vede dietro la macchina da presa lo stesso Claudio Amendola (per gli episodi 1-6), alla sua prima volta da regista di una fiction. “Per me”, ha detto, “era importante che in questa stagione ci fosse tanta commedia, credo che ne abbiano davvero bisogno in questo periodo, e ci è servito a bilanciare i forti elementi crime, come al solito ispirati dalla cronaca”. Al suo fianco, Enrico Rosati (per gli episodi 7-12). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Clara, la prima moglie di Carlo, scompare del tutto nel giorno della sua uscita dal carcere, in vista dei domiciliari. Il primo pensiero di Alba è che lei sia stata rapita. Prova a ottenere informazioni da Federico, volontario della prigione appena conosciuto. Carlo è di tutt’altro parere. Crede infatti che lei si sia data alla fuga. Nonostante non sembra averne alcuna intenzione, inizia poi a indagare. In questo complesso percorso si confronta sempre più con Giulia Trevi, capo della narcotici affascinante. Nel frattempo la seconda famiglia di Clara giunge a Roma. Si tratta di Bruno e Alice, provenienti da Ginevra. Lei riconosce l’uomo che ha portato via Clara, avendolo visto parlare con sua madre anni prima. Malik, invece, insieme con Monica ha dato inizio al processo per ottenere l’affido del piccolo Alex. Tutto sembra sul punto di cambiare nel commissariato Rione Monti. Cantabella sta studiando per riuscire a sostenere l’esame da ispettore. Muzo ha deciso di lasciarsi alle spalle la Polizia. A sostituirlo ci sarà Lorenzo Bragadin, decisamente particolare e differente da lui. È proprio Muzo a individuare il cadavere di un anziano in un parco. Partecipa così alla sua ultima indagine, decisamente più complessa del previsto. Bragadin cercherà risposte sul caso della scomparsa sul computer di Clara, trovando le foto di una donna con una valigia, che lei stessa aveva scattato di nascosto a Termini. Un buco nell’acqua che non farà che complicare le cose, peggiorando lo stato d’animo dei diretti interessati.

Nero a metà 3: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Nero a metà 3, ma qual è il cast completo della serie tv con protagonista Claudio Amendola in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli. Partiamo dal cast fisso:

Claudio Amendola è Carlo Guerrieri

Miguel Gobbo Diaz è Malik Soprani

Rosa Diletta Rossi è Alba Guerrieri

Fortunato Cerlino è Mario Muzo

Alessandro Sperduti è Marco Cantabella

Margherita Vicario è Cinzia Repola

Claudia Vismara è Monica Porta

Alessia Barela è Cristina Regelli

Angela Finocchiaro è Giovanna Di Castro

Daphne Scoccia è Ottavia Danti

Margherita Laterza è Clara Soldani

Giorgia Salari è Giulia Trevi

Gianluca Gobbi è Lorenzo Bragadin

Caterina Guzzanti è Elisa Cori

Eduardo Valdarnini è Spartaco Mattei

Adriano Pantaleo è Ciro Santillo

Luca Cesa è Federico Viessi

Sabrina Martina è Alice Levani

Location

Abbiamo visto trama e cast della prima puntata di Nero a metà 3, ma dove è stata girata (location) la serie tv? La fiction, come le passate stagioni, è stata girata a Roma, sia negli esterni sia negli interni. La Capitale è protagonista anche all’interno delle trame, offrendo così numerosi luoghi lungo cui i protagonisti si ritrovano a raccogliere indizi per i casi a cui lavorano.