Neri Marcorè a DiMartedì: imitazioni, carriera e curiosità sul comico

Da questa sera, 22 settembre 2020, Neri Marcorè entrerà a far parte del cast di DiMartedì. Il noto attore e comico marchigiano prenderà il posto lasciato da Gene Gnocchi, passato a inizio stagione a Fuori dal Coro. Nessuna indiscrezione su cosa farà esattamente Marcorè e sulle prossime vittime degli sketch satirici dell’attore e comico. Per Marcorè non si tratta però di un esordio assoluto al fianco di Giovanni Floris: il 10 febbraio 2013, infatti, venne invitato dall’attuale conduttore di DiMartedì per aprire la puntata settimanale di Ballarò al posto di Maurizio Crozza. Ma conosciamo meglio l’attore: ecco biografia, vita privata, imitazioni e curiosità su Neri Marcorè.

Carriera

Neri Marcorè (classe 1966) si è fatto conoscere dal pubblico fin da giovanissimo, a 12 anni, partecipando a spettacoli itineranti e televisivi condotti e organizzati dal conduttore radiofonico e showman Giancarlo Guardabassi, tuttora proprietario della radio privata “Radio Aut Marche”, dove Marcorè è stato spesso ospite. Nel 1988 concorre a una puntata de La corrida, di Corrado, vincendola. Nell’estate del 1990, un mese dopo aver conseguito il diploma di interprete parlamentare in inglese e tedesco presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori “Carlo Bo” di Bologna, ha partecipato come concorrente al programma televisivo Stasera mi butto, superando due puntate a eliminazione e arrivando in finale, unico dilettante insieme a otto professionisti. Da qui parte la sua carriera dato che i 9 finalisti vengono scritturati per il programma Ricomincio da due, condotto da Raffaella Carrà ogni domenica in diretta su Rai 2, dando vita alla striscia satirica TG X, sotto la guida autorale di Michele Mirabella. Dopo alcune esperienze in tv, nel doppiaggio e qualche film, nel 1997, a fianco della Dandini, con Corrado Guzzanti e Sabina Guzzanti partecipa al Pippo Chennedy Show, seguito, nel 2001, da L’ottavo nano. Nei primi anni 2000 Neri Marcorè vede la sua carriere esplodere con tantissimi ruoli in film, teatro e apparizioni tv a cui fanno seguito anche alcune conduzioni come ad esempio per il programma “Per un pugno di libri”. Ora il ritorno al fianco di Floris, nel 2013 sostituì Crozza a Ballarò. Come andrà Neri Marcorè a DiMartedì? Non ci resta cha goderci lo spettacolo per scoprirlo.

Neri Marcorè: le imitazioni

Ma quali sono le imitazioni di Neri Marcorè? Il noto attore e comico italiano durante la sua carriera ha imitato tantissimi personaggi. Ecco l’elenco:

Maurizio Gasparri

Alberto Angela

Pier Ferdinando Casini

Antonio Di Pietro

Conte Svarovski

Luciano Ligabue

Bruno Pizzul

José Luis Rodríguez Zapatero

Gianni Riotta

Piero Fassino

Gad Lerner

Paola Binetti

Renato Schifani

Sandro Piccinini

Raffaele Morelli

Luca Barbarossa

Franco Battiato

Edoardo Bennato

Luciano Moggi

Daniele Capezzone

Ivano Fossati

Flavio Insinna

Jovanotti

Alessandro Del Piero

Niccolò Ghedini

Mario Monti

Amedeo Minghi

Papa Giovanni Paolo I (solo nella fiction Papa Luciani – Il sorriso di Dio)

Giuseppe Conte

Giulio Andreotti

Boris Johnson

Vita privata, moglie e figli

Chi è la moglie di Neri Marcorè? È sposato? Ha figli? L’attore è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e ha sempre protetto moglie e figli. La donna della sua vita, Selene Marcorè, l’ha conosciuta da giovanissimo. “Pensavo mille cose da dire a una ragazza, mi avvicinavo a lei e mi usciva solo: ciao”, ha raccontato a Grazia. Ma chi è Selene Marcorè, la moglie di Neri? Si conosce poco e nulla a proposito della donna, ma il fatto che il loro sia un longevo e grande amore è una certezza. “Mi piace pensare che la mia vita sia come un grande albero un sacco di rami, fiori per tutti, ma il tronco è uno solo e le radici stanno ben nascoste. Non capisco i miei colleghi che si sentono in dovere di mettere a nudo il proprio privato, pensando che da questo derivi maggiore popolarità”, ha spiegato l’attore. La coppia, ben lontana dai gossip e lo showbiz, ha dato alla luce tre figli: i gemelli Nicola e Marianna, nati nel 1999 e Elia nato nel 2001. Grazie ad una vecchia intervista è risaputo che vivono a Roma.

Ma vediamo qualche curiosità legata a Neri Marcorè: l’attore è un grande appassionato di calcio, è tifoso della Juventus e dell’Ascoli; Alberto Angela approva a tal punto la sua parodia che è anche comparso in una scenetta al fianco di Marcorè; nel 2009 Angela lo ha anche invitato a partecipare a una puntata di Ulisse dedicata ai gemelli, ma l’attore non poté presentarsi e nella puntata furono mandati in onda spezzoni delle sue parodie realizzate in precedenza; dal 2017 Neri Marcorè è ideatore e testimonial di Risorgimarche, festival con tredici concerti svolti tra il 25 giugno e il 3 agosto 2017 sulle montagne e colline delle provincie di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata per promuovere la rinascita delle comunità e del turismo nelle terre colpite dal sisma del 2016/2017.

