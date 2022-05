Nemico pubblico: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 8 maggio 2022, su Sky Cinema Uno in prima serata dalle 21.15 va in onda Nemico pubblico, pellicola del 2009 diretta da Michael Mann, con Johnny Depp e Christian Bale. Un avvincente thriller adatto a tutti gli appassionati del genere. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Nemico Pubblico? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta le vicende di John Dillinger (Johnny Depp), il criminale numero uno negli Stati Uniti degli anni Trenta. Elegante e rubacuori, appassionato di cinema, il gangster ama giocare a baseball e sfrecciare sull’asfalto ad alta velocità su automobili fiammanti. Rapinatore di banche, con la sua banda è l’uomo più ricercato dall’FBI, soprattutto da Edgar Hoover (Billy Crudup), il direttore del Bureau of Investigation. L’agente che viene incaricato di scovare Dillinger è Melvin Purvis (Christian Bale), un giovane appena promosso che ha tutte le intenzioni di arrestare il bandito per condannarlo alla pena di morte.

Sebbene sia preso dai suoi malaffari e dalle continue fughe, John trova il tempo di conoscere l’affascinante Billie Frechette (Marion Cotillard), e di innamorarsene. Tutto sembra filare liscio finché, però, non viene arrestato a Tucson. Anche se riesce a evadere, è diventato ormai un bersaglio anche per la criminalità. Decide allora di nascondersi a Chicago, ma poco tempo dopo Billie viene arrestata. La donna viene sottoposta a un interrogatorio umiliante e senza scrupoli, ma non cede. Dillinger sembra averla scampata, ma a tradirò sarà proprio una delle sue più grandi passioni…

Nemico pubblico: il cast del film

Ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Channing Tatum, Billy Crudup, David Wenham, Giovanni Ribisi, Rory Cochrane, Lili Taylor, Stephen Dorff, Shawn Hatosy, Stephen Lang, Stephen Graham, Matt Craven, Branka Katic, Christian Stolte, Jason Clarke, Alan Wilder, Spencer Garrett, Bill Camp, Adam Mucci, Michael Bentt, Richard Short, John Michael Bolger e Peter Gerety. La regia è di Michael Mann. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Johnny Depp: John Dillinger

Christian Bale: Melvin Purvis

Marion Cotillard: Billie Frechette

Jason Clarke: John “Red” Hamilton

Channing Tatum: Pretty Boy Floyd

Billy Crudup: J. Edgar Hoover

Rory Cochrane: Carter Baum

Stephen Lang: Charles Winstead

Rebecca Spence: Doris Rogers

Leelee Sobieski: Polly Hamilton

Christian Stolte: Charles Makley

James Russo: Walter Dietrich

David Wenham: Pete Pierpont

Giovanni Ribisi: Alvin Karpis

Lili Taylor: Sceriffo Lillian Holley

Shawn Hatosy: John Madala

Emilie de Ravin: Anna Patzke

Stephen Dorff: Homer Van Meter

John Ortiz: Phil D’Andrea

Stephen Graham: Baby Face Nelson

Branka Katić: Anna Sage

Carey Mulligan: Carol Slayman

Peter Gerety: Louis Piquett

Ed Bruce: Sen. Kenneth D. McKellar

Casey Siemaszko: Harry Berman

Matt Craven: Gerry Campbell

Bill Camp: Frank Nitti

Spencer Garrett: Tommy Carroll

Domenick Lombardozzi: Gilbert Catena

Diana Krall: una cantante jazz

Trailer

Di seguito il trailer del film Nemico pubblico, in onda questa sera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Nemico Pubblico in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 8 maggio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.