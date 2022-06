Nell’ombra del killer: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 11 giugno 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Nell’ombra del killer, film del 2020 diretto da Brian Skiba con Allison McAtee, Samantha Cope, Aubrey Stevens, Andrew Spach. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La vita di Grace McGuire è soddisfacente ma anche caotica. La donna lavora duramente nel suo ristorante ed è divorziata, con una figlia adolescente. Così decide di assumere un’assistente personale, Lilith. Ma la situazione rischia di prendere una brutta piega… E’ un thriller statunitense di seconda categoria, che nasce per soddisfare le aspettative degli amanti del piccolo schermo. Nulla di veramente sorprendente!

Nell’ombra del killer: il cast

Abbiamo visto la trama de Nell’ombra del killer, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Allison McAtee

Samantha Cope

Aubrey Stevens

Andrew Spach

Streaming e tv

Dove vedere Nell’ombra del killer in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 11 giugno 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.