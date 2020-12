Nelle tue mani: il cast del film in onda su Rai 1

Questa sera, 30 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Nelle tue mani (titolo originale: Au bout des doigts), film del 2018 diretto dal regista francese Ludovic Bernard che narra una storia di integrazione e riscatto. Ma qual è il cast completo di Nelle tue mani? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jules Benchetrit: Mathieu Malinski

Lambert Wilson: Pierre Geithner

Kristin Scott Thomas: la Contessa

Louis Vazquez: Mathieu Malinski giovane

Karidja Touré: Anna

Xavier Guelfi: Kevin

Samen Télesphore Teunou: Driss

André Marcon: André Ressigeac

Vanessa David: Krista Malinski

Michel Jonasz: Monsieur Jacques

Elsa Lepoivre: Mathilde Geithner

Milo Mazé: David Malinski

Louise Labeque: Marion Malinski

Gaspard Meier-Chaurand: Sébastien Michelet

Alexandre Brik: Alexandre Delaunay

Véronique Royer: professore del conservatorio

Rodolphe Borgniet: professore di piano del conservatorio

Bertrand Lacy: il dottore

Abbiamo visto nel cast di Nelle tue mani l’attrice inglese (naturalizzata francese) Kristin Scott Thomas; presente poi l’attore Lambert Wilson, diventato noto dopo aver preso parte alla saga di Matrix nel ruolo del Merovingio; l’attore principale del film, Jules Benchetrit, non sapeva suonare il piano prima di questo impegno e ha quindi dovuto prendere tutti giorni lezioni di questo strumento per riuscire a ottenere la giusta gestualità. Infine una curiosità sulle musiche: nel film ha grande rilievo il brano Concerto per piano n.2 di Rachmaninov.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast del film Nelle tue mani, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 30 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

