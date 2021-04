Nel bagno delle donne: trama, cast e streaming del film

Stasera, 28 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Nel bagno delle donne, film (commedia) diretto da Marco Castaldi con Luca Vecchi, Daphne Scoccia, Stella Egitto, Francesca Reggiani, Francesco Apolloni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giacomo è un trentenne che ha perso il lavoro da tre settimane e non si rassegna allo status di disoccupato, che non confessa nemmeno alla moglie Anna – ma lei lo viene comunque a sapere. Dopo un’accesa discussione coniugale in merito, Giacomo esce di casa e si rifugia in una sala cinematografica: anzi, più precisamente finisce bloccato nel bagno delle donne del cinema, insieme ad un chihuahua inappetente che appartiene a Valeria, la proprietaria della sala. E decide di rimanere lì dentro, isolandosi al mondo; ma il mondo a poco a poco lo viene a cercare, identificando nella sua scelta una protesta generazionale contro il precariato, e rendendo virale su Internet il suo eremitaggio.

Nel bagno delle donne: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Nel bagno delle donne, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Luca Vecchi

Stella Egitto

Daphne Scoccia

Francesca Reggiani

Francesco Apolloni

Andrea Delogu

Nino Frassica

Karen Di Porto

Paolo Triestino

Niccolò Senni (Zanetti)

Luis Molteni

Alessandro Bardani

Streaming e tv

Dove vedere Nel bagno delle donne in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 28 aprile 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

