Negramaro back home – Ora so restare: trama, cast (ospiti) e streaming del film su Rai 2

Questa sera, martedì 20 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Negramaro back home – Ora so restare, film documentario sulla band salentina diretto da Giorgio Testi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Dopo 20 anni di successi, i Negramaro tornano a casa, a Galatina, in Salento, dove tutto è cominciato. Dopo aver riempito gli stadi e scalato le classifiche, Giuliano, Andro, Lele, Erma, Pupillo, Data sono pronti a fare un viaggio al contrario fino al centro della loro terra, dove la rock band è nata e cresciuta. La cantina dove suonavano, ora però si è trasformata in un aeroporto gremito di gente. E proprio là dove hanno imparato a volare alzando gli occhi al cielo e osservando gli aerei sopra le loro teste, adesso sanno e vogliono tornare. Circondati da artisti, amici (Fiorella Mannoia, Niccolò Fabi, Samuele Bersani, Diodato , Malika Ayane, Ermal Meta , Samuel, Ariete, Aiello , Cesare Dell’anna, Raffaele Casarano , Rosa Chemical , Sangiovanni , Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko) che hanno accompagnato e condiviso la loro musica, i Negramaro festeggiano 20 anni di volo, in bilico tra sogno e realtà.

Negramaro back home – Ora so restare: il cast (ospiti) del documentario

Abbiamo visto la trama (anticipazioni) di Negramaro back home – Ora so restare, ma quali sono gli ospiti (cast) che vedremo nel documentario in onda su Rai 2? Oltre alla band salentina, protagonista del film, vedremo altri artisti del mondo della musica come Malika Ayane, Samuele Bersani, Diodato ed Elisa.

Streaming e tv

Dove vedere Negramaro back home – Ora so restare in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – 20 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.