Né Giulietta né Romeo: trama, cast e streaming del film

Stasera, 29 agosto 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Né Giulietta né Romeo, film del 2015 diretto da Veronica Pivetti. È stato presentato in anteprima al Giffoni Film Festival 2015. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Rocco, sedicenne figlio di genitori separati, ha un ottimo rapporto con la madre Olga, giornalista dalla vita movimentata. Più turbolento è invece il rapporto col padre Manuele, psicanalista con una vita sentimentale alquanto vivace e affollata. Nel tumulto dei dubbi e delle incertezze adolescenziali, complici il concerto di una rock star icona gay e la “confessione” della propria omosessualità, Rocco si troverà a fare un viaggio in compagnia dei suoi amici Maria e Mauri, della madre e della nonna Amanda, viaggio che porterà a un profondo cambiamento nel ragazzo e all’accettazione della sua omosessualità da parte dei genitori.

Né Giulietta né Romeo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Né Giulietta né Romeo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Veronica Pivetti: Olga Bordin

Andrea Amato: Rocco Bordin

Corrado Invernizzi: Manuele Bordin

Carolina Pavone: Maria

Francesco De Miranda: Mauri

Pia Engleberth: Amanda

Sara Sartini: Giancola

Riccardo Alemanni: Gaetano Manetti

Filippo Dini: Corrado

Carlina Torta: Nada

Eric Bedini: Carletto

Lucia Gravante: Collega di Olga

Luca Valenti: Voce di Jody Mcgee

Streaming e diretta tv

Dove vedere Né Giulietta né Romeo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 29 agosto 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.