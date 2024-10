Nato il 6 ottobre: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, martedì 8 ottobre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Nato il 6 ottobre, film diretto da Pupi Avati con Riccardo Cristofari, Marilina Succo, Dharma Mangia Woods, Francesco Pannofino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il 6 ottobre 1924, la radio italiana trasmette il suo primo annuncio ufficiale, seguito da un concerto inaugurale. In un quartiere popolare di Roma, nasce un bambino, la cui voce ci accompagnerà attraverso un secolo di storia italiana. Attraverso le vicende di una famiglia, il docufilm esplora l’evoluzione della radio, un mezzo che ha portato arte, cultura e svago nelle case degli italiani.

Nato il 6 ottobre: il cast

Abbiamo visto la trama di Nato il 6 ottobre, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Riccardo Cristofari

Marilina Succo

Dharma Mangia Woods

Francesco Pannofino

Streaming e tv

Dove vedere Nato il 6 ottobre in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 8 ottobre 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.