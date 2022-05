Nato campione: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, giovedì 12 maggio 2022, va in onda Nato campione su Sky Cinema 1. Si tratta di un film drammatico del 2021 diretto da Alex Ranarivelo. Di seguito vediamo la trama e il cast della pellicola.

Trama

Negli anni ’90, Mickey Kelley ha preso parte ad un incontro di jujitsu a Dubai dove viene sconfitto da Blaine, acclamato come superstar. A distanza di tempo, però, emerge un video online che mostra come Blaine in realtà abbia barato a quella gara. Il mondo intero a quel punto chiede a gran voce una rivincinta che il campione. Ma Kelley ha messo da parte i combattimenti ed è fuori allenamento. Tuttavia l’idea di una rivincita è allettante. Riuscirà a rimettersi in forma per sconfiggere Blaine e rivendicare il suo titolo di campione?

Nato campione: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, scopriamo invece chi fa parte del cast di Nato campione. Il protagonista è Sean Patrick Flanery che interpreta Mickey. Di seguito vediamo attori e attrici con i rispettivi personaggi del cast:

Dennis Quad: Mason

Katrina Bowden: Layla

Sean Patrick Flanery: Mickey

Currie Graham: Burchman

Costas Mandylor: Dimitris

Maurice Compte: Rosco

Reno Wilson: Terry Pittman

Ali Afshar: Sceicco

Christine Kilmer: Brunette

William W. Barbour: giornalista

Streaming e TV

Dove vedere Nato campione in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda giovedì 12 maggio 2022 su Sky Cinema 1 alle ore 21:15. Chi vuole seguire il film in diretta TV deve avere un abbonamento alla pay-tv di Sky, quindi può trovarlo al tasto 301del decoder. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere tramite Sky Go oppure con abbonamento alla piattaforma streaming di NOW.