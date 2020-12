Natale in casa Cupiello: la trama del film con Sergio Castellitto su Rai 1

Natale in casa Cupiello è il film per la tv diretto da Edoardo De Angelis, con Sergio Castellitto nei panni del protagonista, trasposizione televisiva della celebre commedia teatrale di Eduardo De Filippo. Una serata evento, su Rai 1 questa sera – 22 dicembre 2020 – dalle 21.25, a pochi giorni da Natale. Un omaggio nel 120° anniversario della nascita del celebre drammaturgo e poeta partenopeo. Ma qual è la trama del film Natale in casa Cupiello? Ecco di cosa parla.

Trama: di cosa parla

Il capofamiglia di casa Cupiello, Luca (Sergio Castellitto), si prepara al 25 dicembre con un rito elaborato a cui tiene con l’orgoglio di un architetto davanti al palazzo progettato con orgoglio: “Io sono stato il padre dei presepi – parole sue – tutti quanti venivano a chiedere consiglio a me”. È convinto che questa riproduzione della Natività “piace a tutti perché è commovente”, ma non si rende conto di quanto sotto il suo tetto la propria creazione sia mal sopportata dalla moglie Concetta (Marina Confalone) e dai figli, Tommasino (Adriano Pantaleo) detto Nennillo e Ninuccia (Pina Turco). Il ragazzo – che il padre considera un “ladro immatricolato” – vive sotto l’ala della madre, dorme fino a tardi e racimola due spiccioli vendendo persino scarpe e cappotto dello zio, convinto sia in fin di vita, anche se si tratta di un raffreddore. La primogenita, invece, è intrappolata in un matrimonio senza amore con Nicola Percuoco (Antonio Milo), imprenditore locale benestante e accecato dalla gelosia. In realtà è innamorata di Vittorio (Alessio Lapice) e, in preda alla passione e all’insofferenza, è pronta a buttare all’aria sicurezza e protezione per lasciarsi andare al senso di libertà che l’amante le promette.

Una storia quella di Natale in casa Cupiello che ha saputo commuovere e divertire fino alle lacrime generazioni intere e che narra le dinamiche complesse e conflittuali di una famiglia che, Natale alle porte, si ritrova a fare i conti con una palese e profonda incapacità di comunicare. La versione diretta da De Angelis, e in onda questa sera su Rai 1, dopo un’attenta analisi attraverso le numerose edizioni dell’opera mutata nel corso dei decenni, sarà ambientata nel 1950. Un anno emblematicamente sospeso tra la guerra e il benessere. Napoli è ancora ferita dalle bombe ma si vedono i primi segnali di una classe media che si affermerà negli anni successivi.

Streaming e tv

Dove vedere Natale in casa Cupiello in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 22 dicembre 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire la programmazione Rai da pc, tablet e smartphone.

