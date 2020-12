Natale in casa Cupiello cast: attori e personaggi del film di Rai 1

Un cast di grandi attori, a cominciare da Sergio Castellitto, per Natale in casa Cupiello, la trasposizione televisiva della celebre opera teatrale di Eduardo De Filippo, firmata dal regista Edoardo De Angelis, in onda questa sera, 22 dicembre 2020, su Rai 1 dalle 21.25. Un omaggio nel 120° anniversario della nascita del celebre drammaturgo e poeta partenopeo e un grande regalo per il pubblico di Rai 1 in vista del Natale. Il film è ambientato nel 1950. Ma qual è il cast completo di Natale in casa Cupiello? Quali sono gli attori e i personaggi tratti dalla commedia di De Filippo? Scopriamolo insieme.

Cast: gli attori

Tanti i grandi attori che prendono parte a questo film, a cominciare dai protagonisti Sergio Castellitto e Marina Confalone. E ancora nel cast di Natale in casa Cupiello, la trasposizione filmica dell’opera teatrale di Eduardo De Filippo, troviamo Adriano Pantaleo, Tony Laudadio, Pina Turco, Alessio Lapice e Antonio Milo. Ma quali sono tutti i personaggi? Scopriamolo insieme.

Natale in casa Cupiello: personaggi

Luca Cupiello (Sergio Castellitto)

In casa lo chiamano Lucariello. È Natale e la sua ossessione per il presepe è mal sopportata o addirittura derisa da tutti. La famiglia Cupiello sembra presa da altre faccende più importanti. Ma il presepe custodisce un segreto che soltanto lui conosce. Sembra inconsapevole, Lucariello, di tutto ciò che gli accade intorno. Eppure, mentre gli altri restano disorientati, indecisi tra la libertà e il quieto vivere, proprio lui si rivela l’unico ad avere un disegno, puro e incontestabile come l’amore.

Concetta Cupiello (Marina Confalone)

Pragmatica e diretta, Concetta è un po’ il contraltare di Luca. Questo Natale scoprirà che non sempre la concretezza è l’arma più efficace per decifrare la realtà. Tommasino Cupiello (Adriano Pantaleo) Secondogenito di Luca e Concetta, lo chiamano Nennillo. A lui sta bene, del resto crescere è faticoso. A un certo punto, però, si rende necessario.

Pasquale Cupiello (Tony Laudadio)

Tra i personaggi di Natale in casa Cupiello, è il fratello di Luca e suo coinquilino, Pasquale è uno scapolo di mezza età rancoroso e collerico. In lite perenne con Tommasino.

Ninuccia Cupiello (Pina Turco)

Prima figlia di Luca e Concetta. Intrappolata tra un matrimonio che la rende infelice (con Nicola) e un amore impossibile (per Vittorio), sceglie la libertà dell’amore anche se questo la scaraventa in un campo vuoto, senza niente.

Vittorio Elia (Alessio Lapice)

Amante di Ninuccia. Vittorio è un ragazzo bruciato dall’amore che lo porta a essere temerario al punto di distruggere la pace di una famiglia.

Nicola Percuoco (Antonio Milo)

Marito di Ninuccia, è un grosso commerciante che incarna il ruolo del borghese arricchito. Nicolino appare infatti elegante e distinto, ma è in realtà rozzo, trasandato e per nulla adeguato allo status sociale che ha raggiunto. Inoltre, vede Ninuccia come un oggetto di sua proprietà e, pur trascurandola e rendendola infelice, ne è incredibilmente geloso.

Streaming e tv

Dove vedere Natale in casa Cupiello in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 22 dicembre 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire la programmazione Rai da pc, tablet e smartphone.

