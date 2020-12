Natale da chef: il cast completo del film

Questa sera, 25 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Natale da chef, film cinepanettone diretto da Neri Parenti che vede nel cast Massimo Boldi, Biagio Izzo, Dario Bandiera, Enzo Salvi e altri attori italiani e non. Ma vediamo insieme il cast del film. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Boldi: Gualtiero Saporito

Biagio Izzo: Tony Cacace

Dario Bandiera: Filippo Tosti

Enzo Salvi: tenente Mario Linatucci

Paolo Conticini: Felice Becco

Fabrizio Buompastore: Nicola

Rocío Muñoz Morales: Perla

Francesca Chillemi: Laura Micheletti

Barbara Foria: Beata

Maurizio Casagrande: Furio Galli

Milena Vukotic: Lina Renghi

Loredana De Nardis: Caterina

Luis Molteni: Ubaldo Cerri

Sylvia Panacione: Flavia

Rishad Noorani: Ragù

Paolo De Vita: il sudato

Jacopo Sarno: Lorenzo

Gianfranco Vissani: se stesso

Massimo De Lorenzo: Gentiletti, segretario di Galli

Armando De Razza: maestro di cerimonie

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Natale da chef, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 25 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere il film grazie alla funzione on demand.

