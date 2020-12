Natale al Plaza: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 25 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Natale al Plaza, film di genere drammatico, sentimentale, commedia del 2019, diretto da Ron Oliver. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è ambientato a New York durante le festività natalizie. Jessica Cooper (Elizabeth Henstridge), specializzata in archivi storici, viene incaricata di organizzare una mostra al Plaza Hotel, che racconti la storia del Natale nel celebre albergo newyorkese. Quando arriva al Plaza, Jessica incontra Nick Perrelli (Ryan Paevey), un affascinante decoratore, assunto dalla direttrice dell’albergo Amanda (Julia Duffy) per collaborare con la giovane donna alla realizzazione della mostra. Dopo aver deciso che l’esposizione sarà incentrata sulle decorazioni del leggendario albero di Natale dell’hotel nel corso degli anni, Jessica scopre che c’è stato un anno in cui l’immancabile stella in cima all’abete non è stata utilizzata. Jessica e Nick iniziano quindi a indagare sul motivo di quella la misteriosa assenza e scoprono che la decorazione di quell’anno era stato disegnato da Reginald (Bruce Davison), uno dei fattorini dell’albergo, ma per qualche strana ragione l’oggetto non era mai stato realizzato. Ben presto tra i due scocca l’immancabile scintilla…

Natale al Plaza: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Natale al Plaza, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Elizabeth Henstridge

Ryan Paevey

Bruce Davison

Julia Duffy

Karen Holness

Nelson Wong

Wanda Cannon

Adam Hurtig

Robert Street

Streaming e tv

Dove vedere Natale al Plaza in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 25 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile vederlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

