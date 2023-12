Natale a Roma: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Natale a Roma è il film in onda in prima visione questa sera, 24 dicembre 2023, Vigilia di Natale, alle ore 21 su Rai 2. Continua la proposta del secondo canale con i film natalizi. Questa è una pellicola natalizia del 2019 diretta da Ernie Barbarash. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Angela lavora come guida turistica a Roma. Poco prima di Natale, viene però licenziata. L’incontro con il dirigente americano Oliver si rivela però per lei fortunato: intenzionato ad acquistare un’azienda italiana di ceramiche, l’uomo la assume come sua personale guida alla Città Eterna. Prima di vendere la sua azienda, il vecchio proprietario pone una condizione: Oliver sarà il nuovo padrone solo dopo aver scoperto quali sono la vera anima e il vero cuore di Roma.

Natale a Roma: cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Lacey Chabert, Sam Page, Holly Hayes, Bryan Bounds, Fernanda Diniz, Petar Cvirn.

Streaming e tv