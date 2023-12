Natale a Londra: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Natale a Londra è il film in onda questa sera, giovedì 14 dicembre 2023, in prima visione su Rai 2 dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola del 2022, il cui titolo originale è Jolly Good Christmas, diretta da Jonathan Wright. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

David è un architetto americano che si è recentemente trasferito a Londra accettando l’ottima opportunità offertagli da uno studio prestigioso. Mancano solo tre giorni a Natale e deve ancora comprare un regalo per la sua ragazza, che è anche la figlia del capo. Mentre è fuori a fare acquisti, David incontra casualmente la personal shopper Anji, che lo guarda di traverso quando vede la carta regalo che ha scelto. Quando le strade di David e Anji si incrociano di nuovo, lui decide di assumerla nella speranza di trovare il regalo giusto. Grazie a una serie di eventi inaspettati, David si ritrova in un’avventura selvaggia nella Jcara vecchia Londra, mentre Anji lo aiuta a cercare il presente perfetto.

Natale a Londra: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Will Kemp, Reshma Shetty, Callum Blue, Su McLaughlin, Sophie Hopkins, Amerjit Deu, James Faulkner, Montana Manning, Jules Knight.

Streaming e tv

Dove vedere Natale a Londra in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 dalle ore 21.20 di oggi, 14 dicembre 2023. Anche in streaming e on demand su Rai Play.