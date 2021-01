Natale a 5 stelle, la trama del film: ecco di cosa parla

Arriva in prima serata il film Natale a 5 stelle, una pellicola diretta da Marco Risi in onore di Carlo Vanzina. Il film è stato prodotto e distribuito da Netflix e arriva anche su Canale 5 stasera, 1 gennaio 2021. Il film è datato 2018, è arrivato sulla piattaforma streaming e nelle sale cinematografiche in quell’anno, ma due anni dopo arriva anche sui canali tv. Nel cast Massimo Ghini, Biagio Izzo, Martina Stella e Ricky Memphis. Vediamo qual è la trama di Natale a 5 Stelle.

Franco Rispoli, il premier, che in realtà è un ex commercialista che ha truccato il curriculum vitae, parte per una missione ufficiale a Budapest. Ha una relazione extraconiugale con la bella parlamentare dall’accento toscano, Giulia Rossi, a sua volta in viaggio e a sua volta sposata con un leghista gelosissimo e violento. La loro tresca rischia però di venire allo scoperto per via di un inviato de Le Iene, travestito da Babbo Natale, che cerca di beccarli in flagrante. La situazione si complica ancora di più quando, in una suite del lussuoso Hotel dove alloggiano, trovano un cadavere. Per non finire quindi in uno scandalo, si affidano al portaborse del Premier, un ex comunista nostalgico sempre al telefono con una madre apprensiva e pronta a tutto. Questo e tanto altro nel film Natale a 5 stelle, in onda sabato 19 dicembre 2020 in prima serata su Canale 5.

