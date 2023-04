Napoletano? E famme ‘na pizza: il cast (attori) completo dello spettacolo

Qual è il cast di Napoletano? E famme ‘na pizza, lo spettacolo di Vincenzo Salemme in onda stasera – lunedì 17 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2? Lo spettacolo è prodotto da “Chi è di scena” per Rai Cultura ed è scritto, diretto ed interpretato da Vincenzo Salemme con (in ordine alfabetico): Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Fernanda Pinto. Scene e costumi Francesca Romana Scudiero. Musiche Antonio Boccia. Curatrice Giulia Morelli, produttrice esecutiva Serena Semprini. Coordinamento editoriale Felice Cappa. Regia televisiva di Barbara Napolitano.

Lo spettacolo racchiude due delle opere più amate dall’attore: “Una festa esagerata” e “Con tutto il cuore” per un incastro perfetto di vicende e di storie, rappresentate su una terrazza che si affaccia sul fondale del Vesuvio, spazio nel quale Salemme intratterrà il pubblico con i suoi divertentissimi monologhi, su usi, costumi, vizi e virtù dei napoletani. E sì, perché ogni napoletano che si rispetti deve saper fare le pizze, cantare, essere sempre allegro, devoto a San Gennaro e amare il caffè bollente in tazza rovente e il ragù di mammà.

Streaming e tv

Dove vedere Napoletano? E famme ‘na pizza in diretta tv e live streaming? Lo spettacolo, come detto, va in onda stasera – 17 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc e tablet.