Name That Tune – Indovina La Canzone: anticipazioni, squadre e ospiti puntata 14 aprile

Name That Tune – Indovina La Canzone è la trasmissione di Tv8 condotta da Enrico Papi che vede due squadre contrapporsi in un avvincente game show musicale. Il programma, dopo il successo della prima edizione, torna con nuove puntate. Novità assoluta di questa edizione è la sfida tra una squadra composta interamente da donne, e una con soli uomini, tutti volti noti appartenenti al mondo della musica, ma anche dello spettacolo e dello sport. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti di stasera, 14 aprile 2021.

Anticipazioni e ospiti: le squadre di stasera

La seconda puntata della seconda edizione di Name That Tune va in onda oggi, 14 aprile 2021, in prima visione su Tv8 dalle 21.25. Come detto la novità assoluta di questa edizione è la sfida tra una squadra composta interamente da donne, e una con soli uomini, tutti volti noti appartenenti al mondo della musica, dello spettacolo e dello sport.

La squadra delle donne, composta da Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia, capace di imporsi nella puntata di esordio guadagnando così l’accesso alla puntata successiva, si deve difendere dall’assalto del team degli uomini, che annovera tra le proprie fila Bugo, Dodi Battaglia, Jake La Furia e Guillermo Mariotto.

Ad aprire le ostilità la Playlist, le canzoni a tema che i concorrenti devono indovinare prima della squadra avversaria per aggiudicarsi il primo jolly. Nella manche Cuffie, invece, prima i componenti della squadra maschile devono mimare i titoli della canzoni a Bugo, poi quelli del team femminile devono fare altrettanto per agevolare il compito di Antonella Elia. Le due squadre sono poi chiamate a indovinare l’identità di alcuni Cantanti Misteriosi, che appaiono uno alla volta dietro uno schermo che permette di intravedere solo le loro sagome.

Il tasso di ilarità sale ulteriormente con il Lip Sync Duel, in cui Guillermo Mariotto muove il labiale in sincrono con il video di “Livin la Vida Loca” di Ricky Martin e Orietta Berti, dopo l’esilarante esibizione della scorsa settimana sulle note di “Zitti e Buoni” dei Maneskin, fa lo stesso interpretando questa volta “Rolls Royce” di Achille Lauro. Nel gioco Senza Parole bisogna invece indovinare il titolo della canzone solo ascoltandone la base strumentale

Lo stesso Enrico Papi, secondo le anticipazioni di Name That Tune, entra in gioco al momento de La canzone sbagliata, quando, travestito da Francesco De Gregori, Renato Zero e Noemi, intona un verso sbagliato e le squadre devono correggerlo, indovinando il verso giusto. In un crescendo di pathos, si arriva all’Asta Musicale, cui partecipa tutta la squadra, per indovinare con poche note, o anche una sola, la canzone che si cela dietro un indizio sibillino fornito dallo stesso Papi.

La gara di Name That Tune – Indovina la canzone si chiude con il mitico Sette per Trenta, la sfida più iconica del format: 30 secondi a disposizione per riconoscere sette brani, e dare il titolo esatto della canzone. Anna Tatangelo per la squadra delle donne e Bugo per quella degli uomini, potendo contare sui jolly conquistati nei giochi precedenti, si sfidano in un appassionante testa a testa per guadagnare il titolo di campione.

Streaming e tv

Il game show musicale Name That Tune – Indovina La Canzone va in onda oggi, 14 aprile 2021, alle ore 21,25 su Tv8. Sarà possibile seguirlo anche via streaming tramite il sito del canale.

Potrebbero interessarti Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 14 aprile 2021 su Rai 3 Game of Games – Gioco Loco streaming e diretta tv: dove vedere lo show A che ora inizia Il commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia: orario messa in onda su Rai 1