Name That Tune – Indovina La Canzone: le anticipazioni, le squadre e gli ospiti della puntata del 13 ottobre

Name That Tune – Indovina La Canzone è la trasmissione di Tv8 condotta da Enrico Papi che vede due squadre contrapporsi in un avvincente game show musicale. Questa sera, 13 ottobre 2020, va in onda la finale, a partire dalle 21.25. Scopriremo quindi la squadra che otterrà il titolo di campione della prima edizione di Name That Tune. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti di stasera.

Anticipazioni e ospiti: le squadre di stasera

In questo quinto e ultimo appuntamento scopriremo chi vincerà la prima edizione di Name That Tune, il nuovo quiz musicale di Tv8 condotto da Enrico Papi. A sfidarsi per il titolo di campione il team capitanato da Elettra Lamborghini con Orietta Berti, Cristiano Malgioglio e Paola Barale, che ha vinto finora tutte le puntate e sconfitto ogni avversario, e la squadra guidata da Morgan, con Aurora Ramazzotti, Arisa e Suor Cristina. Due grandi team pronti a darsi battaglia in una sfida all’ultima nota.

Come sempre le due squadre si confronteranno alla ricerca dei titoli delle canzoni più amate del panorama italiano e internazionale. A infiammare la contesa ci sono le imperdibili sfide musicali a tempo, le canzoni da indovinare e improvvisare, rigorosamente eseguite dalla band in studio. Immancabili poi i giochi già tipici della storica Sarabanda, come l’asta musicale e il 7×30, che decreterà la squadra vincitore di questa puntata. Nel corso dell’ultima puntata non mancheranno i pezzi forti dei vip partecipanti (Arisa, ad esempio, canterà il suo ultimo singolo), le divertenti esibizioni di Enrico Papi e quelle più “datate” dei cantanti misteriosi.

Streaming e tv

Il game show musicale Name That Tune – Indovina La Canzone va in onda oggi, 13 ottobre 2020, alle ore 21,25 su Tv8 con la finale. Sarà possibile seguirlo anche via streaming tramite il sito del canale.

