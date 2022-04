Name That Tune – Indovina la canzone 2022 streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Questa sera, martedì 26 aprile 2022, su Tv8 va in onda in prima visione la prima puntata di Name That Tune – Indovina la canzone 2022, lo show condotto quest’anno da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. In tutto sono previste sei puntate. Si riaccende la sfida tra uomini e donne: due squadre composte da quattro VIP ciascuna, provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo e del cinema, si sfidano fino all’ultima nota a suon di canzoni e di musica. Ma dove vedere Name That Tune 2022 in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

In tv il programma va in onda su Tv8 (al tasto 8 del digitale terrestre) in chiaro ogni martedì per sei settimane alle ore 21.30 a partire dal 26 aprile 2022. Subito dopo la messa in onda dell’episodio, sempre su Tv8, è prevista la replica della puntata.

Name That Tune – Indovina la canzone 2022 streaming live

Se non siete a casa, potete seguire il programma collegandovi con la diretta streaming presente sul sito di Tv8, il canale in chiaro di Sky: è gratis e non dovete fare altro che premere play.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e in streaming Name That Tune 2022, ma quante puntate sono prevista per questa terza edizione? In tutto sei episodi, in onda ogni martedì sera su Tv8 alle ore 21.30. Di seguito la programmazione completa: (attenzione, potrebbe variare).