Chi è Naike Rivelli, l’attrice ospite di Belve

Tra gli ospiti della prima puntata di Belve in onda questa sera, 21 febbraio 2023, in prima serata su Rai 2 c’è Naike Rivelli. Attrice, classe 1974, è la figlia di Ornella Muti, nome d’arte di Francesca Romana Rivelli. L’artista dunque porta il cognome della madre, Rivelli. Non si sa infatti con certezza chi sia il padre di Naike. Per anni Naike Rivelli ha vissuto con la convinzione di essere la figlia di José Luis Bermúdez de Castro, noto produttore cinematografico spagnolo. Dopo aver effettuato un test del DNA si è scoperto che non avevano legami di parentela.

In seguito sia la Muti sia la figlia hanno dichiarato di non conoscere l’identità del padre di Naike Rivelli. La sua carriera cinematografica è iniziata molto presto. Ad otto anni ha recitato nel film “Bonnie e Clyde all’italiana” (1983). È tornata sul grande schermo nel 1990 dove ha esordito con il regista Ettore Scola nella pellicola “Il viaggio di Capitan Fracassa”.

Nel 2001 ha lavorato insieme a Carlo Vanzina ed interpreta Ilaria nel film “South Kensington”. Il suo esordio internazionale al cinema è avvenuto nel 2005 nella pellicola “Casanova”, di Lasse Hallstrom. Nel 2010 ha recitato nel film di successo di Luca Miniero “Benvenuti al Sud”, dove ha interpretato il ruolo di una poliziotta.

Naike Rivelli ha anche lavorato in tv in trasmissioni come “Paperissima” e nel 2015 ha partecipato a “Pechino Express” con il fratellastro Andrea Fachinetti. L’esordio sul piccolo schermo come attrice è avvenuto nel 1998 con la miniserie “Il conte di Montecristo”. Naike Rivelli è nota anche come Nayked, suo nome d’arte da cantante. Nel 2010 ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo “I like men”. Il primo ed unico album di Naike Rivelli è uscito nel 2011 e si intitola “Metamorphose me”.

Vita privata

Nel 2010 l’attrice figlia di Ornella Muti e ospite stasera a Belve ha rivelato di essere bisessuale. È un’accesa sostenitrice dei diritti degli animali ed è un’attivista vegana. Naike Rivelli ha un figlio che si chiama Akash Cetorelli, nato nel 1996 da una breve relazione con Cristian Cetorelli. Il giovane vive negli Stati Uniti d’America, a San Francisco, dove studia all’Università.

La Rivelli ha sposato l’attore tedesco Manou Lubowski, che è diventato suo marito nel 2002. Tuttavia il loro matrimonio è durato solo nove mesi. I due hanno divorziato nel 2008. Naike ha anche avuto in passato una storia sentimentale con Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power. I due si sono conosciuti durante l’esperienza nel reality Pechino Express, durante la quale la figlia di Ornella Muti è rimasta incinta. Tuttavia ha perso il bambino. Quanto al compagno attuale, non si sa se Naike sia single o impegnata.