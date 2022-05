La giornalista russa Nadana Fridrikhson a Floris: “Questa è censura”

Ospite di DiMartedì, il programma d’approfondimento in onda in prima serata su La7, la giornalista russa Nadana Fridrikhson ha accusato il conduttore Giovanni Floris di “censura”, provocando l’ilarità degli ospiti e del pubblico in studio.

“Lei mi dà la possibilità di parlare o no?” ha dichiarato la reporter accusando il conduttore di averla interrotta nel suo intervento proponendole un’altra domanda.

“Penso che questa se la fosse un po’ preparata perché le ho dato la possibilità di parlare, le ho fatto una domanda” ha replicato Giovanni Floris.

“Non mi permette di rispondere alle domande, mi fa subito un’altra domanda – ha attaccato la giornalista russa – se lei non mi permette di rispondere io la considero come una censura”.

L’affermazione della Fridrikhson ha provocato la reazione divertita del pubblico in studio con la giornalista che ha affermato: “Non capisco perché ridete”.

“Ridono perché la censura c’è in Russia, già il fatto che io la faccia parlare dimostra che questa censura non c’è” ha replicato il conduttore italiano.