Perché Myrta Merlino non conduce Pomeriggio Cinque: il motivo dell’assenza, quando torna

Perché Myrta Merlino non conduce la puntata di oggi, venerdì 22 marzo 2024, di Pomeriggio Cinque su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la conduttrice si è fermata per una puntata e sarà sostituita ancora una volta da Giuseppe Brindisi, che aveva preso le sue redini quando lo scorso febbraio fu colpita dall’influenza. La mancata conduzione di oggi non è legata alla salute o a chissà quale retroscena. Circa un mese fa la conduttrice ha infatti chiesto due permessi, uno per oggi, l’altro per i primi di aprile. I motivi sono di carattere familiare.

Quando torna

Ma quando torna Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque? La giornalista tornerà regolarmente alla conduzione del suo programma già nella giornata di lunedì 25 marzo 2024.

Streaming e tv

