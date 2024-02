Perché Myrta Merlino non conduce Pomeriggio Cinque: il motivo dell’assenza, quando torna

Perché Myrta Merlino non conduce Pomeriggio Cinque oggi, 7 febbraio 2024, come al solito? Ve lo diciamo subito: la conduttrice è stata fermata dalla febbre. A renderlo noto è stata lei stessa. “Cari tutti sono crollata anch’io”, ha esordito sui social svelando che, a causa della febbre alta e del mal di gola, oggi non potrà essere a Pomeriggio Cinque.

La trasmissione di Canale 5, dunque, andrà in onda con un’altra conduzione. Chi ci sarà al suo posto? A condurre Pomeriggio Cinque ci sarà Giuseppe Brindisi. L’attuale volto di Diario del Giorno è pronto a tornare su Canale 5 prendendo le redini last minute del contenitore, atteso oggi ad una complicata sfida con La Vita in Diretta dedicata al Festival di Sanremo 2024.

Quando torna

Ma quando torna Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque? La giornalista dovrebbe tornare alla conduzione del suo programma appena si rimetterà. Probabilmente già nei prossimi giorni.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Myrta Merlino non conduce Pomeriggio Cinque, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 18,45 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.