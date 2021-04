Mussolini ultimo atto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 24 aprile 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Mussolini ultimo atto, film del 1974 diretto da Carlo Lizzani che racconta gli ultimi giorni di Benito Mussolini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In una Repubblica Sociale Italiana ormai in disfacimento vengono rappresentati i pensieri e gli stati d’animo del duce, in viaggio verso la morte. Mussolini, che si trova a Milano sotto la protezione dei tedeschi, rifiuta la resa ai partigiani del CLN Alta Italia che gli viene suggerita dal cardinale Schuster e decide di fuggire verso la Svizzera contando sull’aiuto degli anglo-americani che sono già penetrati nel Nord Italia. L’amante Claretta Petacci decide di seguirlo, così come i gerarchi che intendono arrendersi agli Alleati, per evitare la cattura e la fucilazione da parte dei partigiani. Egli viaggia scortato da una colonna composta da soldati tedeschi e da SS ma, durante il tragitto, questa viene fermata da un gruppo di partigiani che, in ossequio agli accordi intercorsi tra le autorità tedesche e il CLN, lasciano proseguire i tedeschi, a condizione che vengano loro consegnati i gerarchi fascisti, cosa che avviene. L’unica speranza di salvezza del Duce è travestirsi da soldato tedesco, mescolato tra i soldati caricati sui camion ma, a un secondo posto di blocco, a Dongo sul lago di Como, viene riconosciuto e, dopo essere stato arrestato, viene trasportato in varie e improvvisate prigioni, tra cui un casolare contadino, in attesa di una decisione sulla sua sorte. Il CLN incarica il colonnello Walter Audisio, noto con il nome di battaglia di Valerio, di giustiziarlo, e il mattino del 28 aprile 1945 viene quindi condotto a Giulino di Mezzegra e lì fucilato; insieme a lui muore anche Claretta Petacci, che al primo sparo si era frapposta tra il proiettile e l’amante.

Mussolini ultimo atto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mussolini ultimo atto, ma qual è il cast completo del film? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Rod Steiger: Benito Mussolini

Lisa Gastoni: Claretta Petacci

Franco Nero: Walter Audisio (Valerio)

Henry Fonda: cardinale Alfredo Ildefonso Schuster

Marvin Drake: Don Giuseppe Bicchierai

Lino Capolicchio: Pier Luigi Bellini delle Stelle (Pedro)

Massimo Sarchielli: Alessandro Pavolini

Andrea Aureli: Francesco Maria Barracu

Rodolfo Dal Pra: Rodolfo Graziani

Giacomo Rossi Stuart: cap. Jack Donati

Giuseppe Addobbati: Raffaele Cadorna

Umberto Raho: Guido Leto

Bruno Corazzari: Tenente Fritz Birzer

Manfred Freyberger: capitano Otto Kisnat

Franco Balducci: Francesco Colombo

Franco Mazzieri: Guido Buffarini Guidi

Bill Vanders: tenente Hans Fallmeyer

Marco Guglielmi: com. Idreno Utimperghe

Streaming e tv

Dove vedere Mussolini ultimo atto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 24 aprile 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.

