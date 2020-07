Mrs Doubtfire – Mammo per sempre: trama, cast e streaming

Questa sera, sabato 11 luglio 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mrs Doubtfire – Mammo per sempre, film del 1993 diretto da Chris Columbus con Robin Williams, Sally Field e Pierce Brosnan. È liberamente ispirato al libro di Anne Fine, Un padre a ore. Ha ricevuto il Premio Oscar al miglior trucco 1994.

Trama

Daniel Hillard è un doppiatore e vive a San Francisco ma che, purtroppo, è rimasto disoccupato a causa di un litigio con il suo capo. È sposato con un’arredatrice d’interni, Miranda, ma il loro rapporto è, ormai da quattordici anni, in forte crisi; è inoltre molto legato ai suoi figli Lydia, Christopher e Natalie. Al 12esimo compleanno di Chris, Daniel, approfittando dell’assenza di Miranda, organizza una festa con animali da cortile mettendo a soqquadro la casa, e Miranda, rincasata in anticipo grazie a una telefonata della sua vicina di casa esasperata della situazione che si era creata, litiga furiosamente con il marito finendo per chiedergli il divorzio. Il giudice, in un’udienza preliminare, assegna temporaneamente la custodia dei figli a Miranda, mentre a Daniel, poiché disoccupato, è permesso vederli solo il sabato, inoltre il giudice dà a Daniel tre mesi di tempo per trovare un lavoro e un’abitazione. Daniel è disperato al pensiero di dover trascorrere così tanto tempo lontano dai suoi figli e prova, senza successo, a opporsi alla sentenza del giudice. Un sabato sera Miranda, venuta a casa di Daniel per riprendere i figli, comunica all’ex marito la sua intenzione di assumere una governante. Allora Daniel decide di diventare “Mrs. Euphegenia Doubtfire” in modo da poter stare il più possibile con i propri figli…

Mrs Doubtfire – Mammo per sempre: il cast

Abbiamo visto la trama di Mrs Doubtfire – Mammo per sempre, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robin Williams: Daniel Hillard / Mrs. Euphegenia Doubtfire

Sally Field: Miranda Hillard

Pierce Brosnan: Stuart Dunmeyer

Lisa Jakub: Lydia Hillard

Matthew Lawrence: Chris Hillard

Mara Wilson: Natalie Hillard

Harvey Fierstein: Frank Hillard

Polly Holliday: Gloria Chaney

Robert Prosky: Jonathan Lundy

Anne Haney: sig.ra Sellner

Scott Capurro: Jack

Martin Mull: Justin Gregory

Scott Beach: giudice

Streaming e tv

Dove vedere Mrs Doubtfire in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguire la commedia anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Una voce per Padre Pio: gli ospiti dell’edizione 2020 Ciao Darwin 7: chi è Jenny Watwood, Madre Natura stasera (11 luglio 2020) Troppo forte: le frasi celebri del film di Carlo Verdone