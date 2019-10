Mr Robot, la quarta stagione è l’ultima: la trama e il cast, cosa aspettarsi

Rami Malek torna per l’ultima volta nei panni di Elliot Alderson, il giovane hacker affetto da doppia personalità che ha aiutato a mettere in ginocchio il mondo in seguito a un attacco terrorista. Mr Robot è una serie pluripremiata e acclamata dalla critica andata in onda con tre stagioni e che vedrà il capitolo finale approdare non soltanto su Amazon Prime Video, ma anche su Premium Action.

Nel cast del cyber-thriller più amato degli ultimi anni, rivediamo Rami Malek (reduce dal premio Oscar per aver interpretato Freddie Mercury nel biopic Bohemian Rhapsody), Slater, il mitico Bobby Cannavale, Grace Gummer (talentuosa figlia di Meryl Streep), Portia Doubleday, Carly Chaikin, Martin Wallström, Michael Cristofer e BD Wong.

Mr Robot, cosa aspettarsi da questa quarta e ultima stagione?

Dov’eravamo rimasti? La terza stagione di Mr Robot aveva analizzato le motivazioni di ciascun personaggio riguardo le azioni passate e in particolare il disintegrarsi del rapporto tra Elliot e Mr Robot.

La quarta stagione, il cui claim è “Goodbye, Friend”, vedrà i protagonisti intenzionati a metter fine a questa guerra una volta per tutte.

Su Variety, Daniel D’Addario, che ha visto in anteprima Unauthorized, il primo episodio, ha scritto: “Esmail adopera la macchina da presa con una sicurezza mai vista prima. La quarta stagione è un film muscolare e, per inciso, con le migliori riprese di sempre di New York”.

Mr Robot, dove vedere la quarta stagione

La quarta e ultima stagione di Mr Robot negli Stati Uniti è partita il 6 ottobre negli Stati Uniti andando in onda su USA Network, mentre in Italia arriverà il 15 ottobre, alle ore 21:15, anche su Premium Action.

Chi invece dispone di un abbonamento ad Amazon Prime, potrà trovare le puntate anche su Amazon Prime Video.