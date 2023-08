Morto Uccio Show: il cabarettista della tv è stato travolto da un treno

Tragedia alla stazione di Montesano Salentino. Questa mattina poco dopo le 7.30, Antonio Bitonti, noto showman conosciuto come Uccio Show, di circa 72 anni è stato travolto dal un treno in corsa sui binari Sud Est, in prossimità della stazione di Montesano. Inutili i soccorsi giunti sul posto.

Attore di teatro, cinema, cabaret, ballerino e mimo aveva trascorso la vita intera sui set ed è spesso stato ospite di spettacoli televisivi come La Corrida con Gerry Scotti, C’è posta per te con Maria De Filippi, Italia’s Got Talent, “Avanti un altro” insieme a Paolo Bonolis.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno provato, invano, a rianimarlo; le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase che hanno recuperato il corpo dell’uomo. L’area è temporaneamente sotto sequestro e sono in corso le indagini di rito. Non si esclude alcuna ipotesi anche se prevale quella della scelta volontaria. Pare infatti che l’artista fosse da tempo gravemente malato.