Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 1 luglio 2022, va in onda su Rai 3 Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi, un film commedia del 2018 diretto da Tom Edmunds. Presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, la pellicola dura 90 minuti. Di seguito scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Andiamo dapprima con la trama di Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi. Il film racconta di un ragazzo depresso che cerca di suicidarsi ben dieci volte, ma fallisce miseramente. A quel punto si affida ad un killer, firmando un accordo irrevocabile che prevede la sua morte tempo una settimana. Se così non fosse, gli verrà restituito il denaro. Ma, dopo aver firmato, una casa editrice gli propone di pubblicare un romanzo sui suoi tentativi di suicidio. Si tratta di una nuova opportunità che potrebbe dare una svolta alla sua vita, peccato però che abbia firmato il contratto e non può tornare indietro. Riuscirà a morire questa volta?

Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi: il cast

Di seguito scopriamo chi fa parte del cast del film:

Aneurin Barnard: William Morrisson

Christopher Eccleston: Harvey

Tom Wilkinson: Leslie O’Neil

Freya Mavor: Ellie Adams

James Kermack: Dimitri

Nigel Lindsay: Brian

Marion Bailey: Penny O’Neil

Velibor Topić: Ivan

Nathalie Buscombe: Anne

Marcia Warren: Margaret

Emma Campbell-Jones: William’s Mum

Orion Lee: Lawrence

Carol MacReady: Celia

Streaming e TV

Dove vedere Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera venerdì 1 luglio2022 su Rai 3. Per vederlo vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma il film è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.