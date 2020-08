Morto Stalin, se ne fa un altro: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 25 agosto 2020, in prima serata e in prima visione su Rai 3 va in onda il divertente film Morto Stalin, se ne fa un altro. Una pellicola del 2017 diretta da Armando Iannucci, con Steve Buscemi, Russell Beale, Paddy Considine. Il film è l’adattamento della graphic novel La morte di Stalin di Fabien Nury e Thierry Robin che rilegge in chiave di commedia nera gli eventi legati alla morte di Stalin nel 1953. Ma qual è la trama, il cast e il trailer e dove vedere in streaming Morto Stalin, se ne fa un altro? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

​​​​​Una serata all’insegna della satira quella di oggi su Rai 3 con il film Morto Stalin, se ne fa un altro, in prima visione dalle 21.20. Una commedia che fa sorridere sul totalitarismo di ieri, e fa riflettere sul presente. Ecco la trama. Il 28 febbraio 1953 Iosif Stalin ha un’emorragia cerebrale e muore due giorni dopo. Si apre così un periodo di vuoto durante il quale tutti i capi politici, i ministri, i leader sovietici si contendono le leve del potere. Chi prenderà il suo posto? Va dunque in scena un teatrino di follia e disumanità che mette tutti contro tutti. Ascoltati i pochi medici rimasti dopo l’epurazione del “Complotto dei medici”, i vari dirigenti vengono presi dal panico, e quando il leader muore tutto precipita. Ognuno cercherà di emergere e di portare alla guida il proprio gruppo di potere, in una lotta senza esclusione di colpi. Nessuno, però, sembra realmente preoccuparsi di governare il Paese.

Una curiosità: in Russia, oltre che in Kazakistan, in Kirghizistan ed in Moldavia il film è stato bandito dalle sale cinematografiche; questo evento di censura è stato il primo (di questo genere) nella Russia post-sovietica.

Morto Stalin, se ne fa un altro: il cast del film

Tanti gli attori celebri che prendono parte al film del 2017 diretto da Armando Iannucci e in onda stasera, 25 agosto 2020, in prima visione su Rai 3: su tutti citiamo Steve Buscemi, Russell Beale, Paddy Considine. Di seguito l’elenco completo degli attori del cast e i rispettivi personaggi.

Steve Buscemi: Nikita Chruščëv

Simon Russell Beale: Lavrentij Berija

Paddy Considine: Andrej Andreev

Michael Palin: Vjačeslav Molotov

Jeffrey Tambor: Georgij Malenkov

Jason Isaacs: Georgij Žukov

Rupert Friend: Vasilij Iosifovič Džugašvili

Olga Kurylenko: Marija Judina

Andrea Riseborough: Svetlana Stalin

Paul Whitehouse: Anastas Mikojan

Paul Chahidi: Nikolaj Bulganin

Adrian McLoughlin: Iosif Stalin

Dermot Crowley: Lazar Kaganovič

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Morto Stalin, se ne fa un altro, una divertente satira sul potere che fa anche riflettere:

Morto Stalin, se ne fa un altro film: diretta tv e streaming

Ma dove vedere Morto Stalin, se ne fa un altro? Il film viene trasmesso in prima serata e in prima visione su Rai 3, stasera martedì 25 agosto 2020 dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD. Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet. Chi vuole gustare il film dovrà sintonizzarsi su Rai 3 martedì 25 agosto 2020 alle ore 21:20.

Dove vedere Rai 3 in streaming

