Mortdecai: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, mercoledì 26 ottobre 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Mortdecai, pellicola del 2015 diretta da David Koepp, con protagonista Johnny Depp, basata sulla serie di quattro romanzi di Kyril Bonfiglioli, pubblicati nel Regno Unito tra il 1972 ed il 1985, con protagonista Charlie Mortdecai. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Mortdecai? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Diretto da David Koepp, Mortdecai vede protagonista Johnny Depp nel ruolo brillante e carismatico di un ricco mercante d’arte, il Signor Charlie Mortdecai. Gestire un branco di russi inferociti, i servizi segreti inglesi, una moglie dalle gambe chilometriche ed un terrorista internazionale non sarà cosa facile. Ma Charlie Mortdecai ci riuscirà. In giro per il mondo, armato solo del suo fascino e della sua bellezza, Charlie intraprenderà una corsa contro il tempo per riuscire a recuperare un dipinto rubato, che si dice contenga il codice per accedere ad un conto bancario in cui era stato depositato l’oro dei Nazisti. Innamorato della sua incantevole moglie, interpretata da Gwyneth Paltrow, ma anche del lusso più sfrenato, del brandy e dei suoi baffi, Charlie Mortdecai non si fermerà davanti a nulla pur di ottenere quello che vuole.

Mortdecai: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Johnny Depp, Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow, Olivia Munn, Paul Bettany, Jeff Goldblum, Oliver Platt, Michael Byrne. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Johnny Depp: Charlie Mortdecai

Ewan McGregor: Ispettore Martland

Gwyneth Paltrow: Johanna Mortdecai

Paul Bettany: Jock Strapp

Olivia Munn: Georgina Krampf

Jeff Goldblum: Milton Krampf

Michael Byrne: Duca di Asherboroughdon

Jonny Pasvolsky: Emil

Michael Culkin: Sir Graham

Ulrich Thomsen: Roman Romanov

Personaggi

Ma vediamo insieme i vari personaggi e le loro storie, con i protagonisti principali del film in onda su Sky Cinema.

Johnny Depp è Charlie Mortdecai, un fine conoscitore del buon cibo, delle libagioni di qualità, delle belle donne e di tutto ciò che simboleggia la ricchezza d’élite. Inoltre, si ritrova spesso immischiato in faccende di dubbia legalità.

Gwyneth Paltrow è Johanna Mortdecai, la fascinosa moglie di Charlie. Johanna e Charlie sono una coppia dai tempi del college. Lei è piuttosto elegante ed estremamente intelligente, sicuramente più di Charlie.

Paul Bettany è Jock Strapp. Ovunque Charlie Mortdecai vada, è sempre accompagnato dal suo servitore e braccio destro, colosso fedele e ottimista, che ha deciso di dedicare la propria vita a proteggere il suo capo. Pieno di cicatrici, rozzo, e con un occhio di vetro figlio di uno degli errori di Charlie Mortdecai, Jock è comunque gettonatissimo tra le signore, il che provoca sgomento in Mortdecai.

Ewan McGregor è Alistair Martland. Le insicurezze di Charlie vengono esacerbate dall’arrivo di Alistair Martland, un vecchio amico dei tempi del college, che ha ancora oggi un debole per Johanna. Martland, oltre ad essere un esponente di primo piano del Servizio Segreto Britannico, è anche un detective dall’animo dolce, che predilige la lettura di poesie e perde le staffe ogniqualvolta si trovi di fronte Johanna. Anch’egli sulle tracce del capolavoro scomparso, Martland chiede aiuto a Mortdecai nella ricerca.

Olivia Munn è Georgina Krampf. Come Mortdecai, anche Georgina, ragazza californiana molto ricca, ha messo gli occhi sul Goya scomparso, ed è disposta a fare di tutto per metterci sopra le mani.

Jeff Goldblum è Milton Krampf, miliardario Americano, avido arricchito privo di gusto, che vorrebbe concludere un affare per aggiudicarsi la Rolls Royce vintage di Charlie Mortdecai e il dipinto di Goya sparito nel nulla.

Trailer

Vediamo insieme il trailer ufficiale del film Mortdecai.

Streaming e tv

Dove vedere Mortdecai in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 26 ottobre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW. I