Morgane – Detective geniale 3: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata, 11 ottobre

Stasera, mercoledì 11 ottobre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Morgane – Detective geniale 3, serie televisiva franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo dei due episodi dell’ultima puntata, dal titolo “Fuk, Luk e Sau” (“Tonnerre”), Serge, il padre di Morgane, ferito da un proiettile a una gamba, rivela che deve soldi a un gruppo di motociclisti. Per questo motivo vuole recuperare quelli che aveva nascosto dietro la lavatrice, ma scopre che la figlia e i nipoti li hanno spesi tutti… Intanto Morgane viene chiamata su una nuova scena del crimine: Samir Masmoudi, travestito da coniglio, viene trovato morto dopo l’addio al celibato del suo amico, Will Zaho. La detective, fingendosi una wedding planner, si fa assumere per poter indagare meglio sull’omicidio.

A seguire, nell’episodio “Kikeriki”, (“Kikeriki”), ultimo di questa terza stagione, Morgane e Karadec indagano sull’omicidio del proprietario di una gioielleria. Sulla scena del crimine, Morgane riconosce alcuni gioielli rubati dal padre. Quando la squadra stabilisce un legame tra la vittima e il motociclista a cui Serge deve dei soldi, Morgane è costretta a depistare i suoi colleghi e, soprattutto, a mentire a Karadec per evitare che le indagini portino a lei e a suo padre.

Cast

Abbiamo visto la trama di Morgane – Detective geniale 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Audrey Fleurot: Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou: Adam Karadec

Bruno Sanches: Gilles Vandraud

Marie Denarnaud: Céline Hazan

Bérangère McNeese: Daphné Forestier

Cypriane Gardin: Théa Alvaro

Noé Vandevoorde: Eliott Alvaro

Clotilde Hesme: Roxane Ascher

Streaming e tv

Dove vedere Morgane – Detective geniale 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì o mercoledì sera alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.