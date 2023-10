Morgane – Detective geniale 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 3 ottobre

Stasera, martedì 3 ottobre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Morgane – Detective geniale 3, serie televisiva franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della terza puntata, Karadec, interpretato da Mehdi Nebbou, scoprirà per caso la relazione della protagonista con Thimothée Guichard a cui presta il volto Jérémy Lewin e ne rimarrà sconvolto. L’uomo però non vorrà far vedere le sue emozioni alla protagonista, che intanto comincia a vedere anche come inaffidabile, e per questo deciderà di andare a convivere con Roxane Ascher (Clotilde Hesme) facendole la proposta. Nel frattempo Thimotée riflette sulla complessità della relazione con la protagonista ma un nuovo caso su cui indagare chiama tutti all’attenzione. Una donna viene ritrovata morta sulla riva di un canale.

Nel secondo episodio di stasera, Morgane e i suoi figli si chiedono cosa fare delle mazzette di denaro trovate dietro la loro lavastoviglie. Eliott e Théa sperano che loro madre decida di tenersi il denaro trovato dietro la lavastoviglie e di non denunciarne il ritrovamento. Una donna viene trovata accoltellata con un bisturi d’argento nell’aula magna di un’università e Thimothée approfitta della situazione per trarne un vantaggio. La vittima è la diciannovenne Salomé Rousseau. L’indagine prende una piega spaventosa quando tutti gli indizi portano a credere che la vittima sia un vampiro! Strano, secondo Morgane, che è determinata a trovare una spiegazione razionale a questa storia inverosimile.

Cast

Abbiamo visto la trama di Morgane – Detective geniale 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Audrey Fleurot: Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou: Adam Karadec

Bruno Sanches: Gilles Vandraud

Marie Denarnaud: Céline Hazan

Bérangère McNeese: Daphné Forestier

Cypriane Gardin: Théa Alvaro

Noé Vandevoorde: Eliott Alvaro

Clotilde Hesme: Roxane Ascher

Streaming e tv

Dove vedere Morgane – Detective geniale 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.