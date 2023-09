Morgane – Detective geniale 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, martedì 26 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Morgane – Detective geniale 3, serie televisiva franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della seconda puntata, una giovanissima cantante rap – la 19enne Naïma – viene trovata assassinata. Si scoprirà che la ragazza conduceva un doppia vita e il padre ignorava l’attività artistica della figlia. Morgane e la sua squadra scoveranno l’assassino grazie ai testi “autobiografici” scritti da Bledigirl. Successivamente, Roxane rivela a Karadec di avere ottenuto un posto presso l’IGPN di Parigi.

Nel secondo episodio della seconda puntata, dopo aver trascorso la notte con Thimothée Morgane viene chiamata sulla scena del crimine: Yvan Desfard è stato trovato morto sul ciglio della strada. La detective fuori dagli schermi inizia così a indagare sulle attività sospette di un ashram, mentre è indecisa sulla relazione con Thimothée. Nel frattempo, sua figlia Chloé infetta tutta la Stazione di Polizia e i rapporti con Karadec sembrano migliorare dopo la partenza di Roxane per Parigi.

Cast

Abbiamo visto la trama di Morgane – Detective geniale 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Audrey Fleurot: Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou: Adam Karadec

Bruno Sanches: Gilles Vandraud

Marie Denarnaud: Céline Hazan

Bérangère McNeese: Daphné Forestier

Cypriane Gardin: Théa Alvaro

Noé Vandevoorde: Eliott Alvaro

Clotilde Hesme: Roxane Ascher

Streaming e tv

Dove vedere Morgane – Detective geniale 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.