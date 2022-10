Morgane – Detective geniale 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Stasera, martedì 11 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Morgane – Detective geniale 2, la seconda stagione della fortunata serie tv francese con protagonista Audrey Fleurot che veste i panni di Morgane Alvaro. Nella prima stagione l’abbiamo vista farsi notare e promuovere, grazie alle sue doti investigative fuori dal comune, da addetta alle pulizie in una stazione di polizia a consulente della Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille. Genio fuori controllo, look a dir poco eccentrico, madre di tre figli avuti da due uomini diversi, Morgane, nelle nuove puntate, ricomincerà a mandare all’aria le certezze del comandante Adam Karadec. Il suo intuito sarà però decisivo per risolvere difficili inchieste nei luoghi più diversi. Dove vedere Morgane – Detective geniale 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1.

Morgane – Detective geniale 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartTv e smartphone tramite la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Morgane – Detective geniale 2, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda otto episodi divisi in quattro puntate: la prima martedì 4 ottobre 2022; la quarta e ultima martedì 25 ottobre 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):