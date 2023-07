Morgan replica a Fiorello: “Non voglio condurre Sanremo, siete dei mostri e prepotenti”

Fiorello e Biggio intervengono sulla polemica delle frasi dette da Morgan e Vittorio Sgarbi ad una serata al museo Maxxi, dove i due hanno criticato la direzione artistica di Amadeus al Festival di Sanremo. “Domani mi occuperò del caso Sanremo – aveva detto il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi – È possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?”. Domenica era arrivata la risposta del diretto interessato su Instagram. “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”, aveva infatti scritto sul social Amadeus senza nominare nessuno ma facendo capire di chi stava parlando.

La risposta di Morgan non si fa attendere: “Forse non avete capite – scrive in un messaggio inoltrato personalmente a Fiorello come lui stesso spiega all’Ansa – io non voglio né condurre né partecipare né dirigere Sanremo. Non ho paura di voi –afferma – siete dei mostri e siete dei prepotenti, siete aggressivi e fate tutto solo ed esclusivamente per ragioni di denaro. Volete vincere una gara contro chi? Contro una persona che quando ha l’occasione di andare in scena lo fa con impegno, serietà e competenza?” .

Per Morgan, comunque, Sanremo “finché è occupato militarmente dai caciaroni della cassa dritta e dell’autotune” sarà “sempre la stessa orrenda chiassosa radio che i musicisti oggi NON FANNO ALTRO CHE SPEGNERE al di là dei vostri incassi delle vostre tasche e dei vostri conti correnti. La musica sta da un’altra parte” conclude nel messaggio.