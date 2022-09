Morbius: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, lunedì 26 settembre 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Morbius, pellicola d’azione e fantasy del 2022 diretta da Daniel Espinosa, con Jared Leto e Adria Arjona. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Morbius? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia del Dr. Michael Morbius, un anti-eroe tratto dai fumetti Marvel Comics e creato dalla penna di Roy Thomas inizialmente come antagonista di Spider-Man. Interpretato da Jared Leto, Morbius è un biochimico affetto da una rarissima malattia ematologica. Quando prova a inventare una cura per il suo disturbo, qualcosa nel suo esperimento va storto e il dottore si infetta con una forma di vampirismo, assumendo l’aspetto e le abilità soprannaturali di queste oscure creature. È così che il dottor Morbius, inizialmente incerto se lasciarsi morire o nutrirsi di sangue umano, si ritrova a dover imparare a controllare l’assetato mostro che vive dentro di lui…

Morbius: il cast del film

Accanto al protagonista Jared Leto nel cast del film Morbius anche Adria Arjona nei panni di Martine Bancroft, fidanzata del protagonista, e Matt Smith, che ricopre il ruolo di Loxias Crown, amico di Morbius che soffre della sua stessa malattia. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jared Leto: Michael Morbius

Matt Smith: Milo Morbius

Adria Arjona: Martine Bancroft

Jared Harris: Nicholas Morbius

Al Madrigal: Albert Rodriguez

Tyrese Gibson: Simon Stroud

Corey Johnson: Mr. Fox

Chris Ryman: Ag. Dyson

Michael Keaton: Adrian Toomes / Avvoltoio

Trailer

Vediamo ora il trailer del film su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Morbius in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 26 ottobre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.