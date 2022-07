Moonfall: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, lunedì 11 luglio 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Moonfall, pellicola del 2022 diretta da Roland Emmerich. Un film di fantascienza con protagonisti Halle Berry e Patrick Wilson. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Moonfall? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta cosa accadrebbe se la Luna perdesse la sua orbita intorno alla Terra, a causa di una misteriosa forza che agisce su di essa. Avendo perso il suo moto di rotazione, il satellite è in rotta di collisione diretta verso il nostro pianeta, cosa che porterebbe alla fine della razza umana e alla distruzione totale della Terra. L’ex astronauta Jo Fowler (Halle Berry), che lavora con la NASA, sembra aver trovato una soluzione al problema, in grado di mettere in salvo tutti. Peccato che mancano pochissime settimane al violento impatto e gli unici a dare credito alla sua tesi sono l’astronauta e collega Brian Harper (Patrick Wilson) e un cospirazionista, KC Houseman (John Bradley). Nonostante la poca fiducia nell’operazione proposta da Fowler, i tre sono determinati a condurre la missione. Una volta giunti nello spazio, però, scopriranno qualcosa di inimaginabile, che finora l’essere umano ha sempre ignorato: la Luna, in verità, non è esattamente quello che abbiamo creduto per secoli e secoli.

Moonfall: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Donald Sutherland, Charlie Plummer, Wenwen Yu, Eme Ikwuakor, Carolina Bartczak, Maxim Roy, Stephen Bogaert, Hazel Nugent. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Halle Berry: Jo Fowler

Patrick Wilson: Brian Harper

John Bradley: K. C. Houseman

Michael Peña: Tom Lopez

Charlie Plummer: Sonny Harper

Kelly Yu: Michelle Yu

Donald Sutherland: Holdenfield

Maxim Roy: capitano Gabriella Auclair

Trailer

Vediamo ora il trailer del film Moonfall, in onda questa sera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Moonfall in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 luglio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.