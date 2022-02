Monster Hunter: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 7 febbraio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Monster Hunter, film del 2020 scritto e diretto da Paul W. S. Anderson. La pellicola, con protagonista Milla Jovovich, è l’adattamento cinematografico dell’omonima serie di videogiochi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una forza militare d’élite, guidata da Natalie Artemis, cade attraverso un portale in un mondo popolato da mostri giganteschi. Lì incontrano un cacciatore che li aiuta a sopravvivere nel mondo e a combattere contro le enormi bestie mentre cercano una via di casa.

Monster Hunter: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Monster Hunter, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Milla Jovovich: Natalie Artemis

Tony Jaa: il cacciatore

Ron Perlman: l’ammiraglio

T.I.: Lincoln

Diego Boneta: Marshall

Meagan Good: Dash

Josh Helman: Steeler

Jin Au-Yeung: Axe

Hirona Yamazaki: Handler

Jannik Schümann: Aiden

Nanda Costa: Lea

Nic Rasenti: capitano Roark

Aaron Beelner: Palico

Streaming e tv

Dove vedere Monster Hunter in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 7 febbraio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.