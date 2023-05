Chi sono Riccardo e Beatrice, i figli di Monica Leofreddi: età, anni, marito, padre, carriera, nomi

Chi sono i figli di Monica Leofreddi? La nota conduttrice tv ha due figli, Riccardo e Beatrice, avuti da Gianluca Delli Ficorelli. La sua carriera è stata segnata da programmi importanti con Miss Italia con Fabrizio Frizzi o quelli di cronica nel pomeriggio della Rai con Milo Infante. Monica Leofreddi è stata per nove anni, dal 1985 al 1994, compagna di Antonello Venditti, che a lei ha dedicato il brano Ogni volta. Nel maggio del 2009 Monica Leofreddi è diventata madre del suo primo figlio, Riccardo, e nel gennaio 2012 (all’età di 46 anni) di Beatrice. Entrambi i figli sono nati tramite la fecondazione assistita dal suo compagno Gianluca Delli Ficorelli.

Il marito di Monica Leofreddi è un grosso odontoiatra di Roma. I due stanno insieme dal 2004 e si sono sposati nel 2015. Sono molto uniti e si sono sposati dopo 11 anni di fidanzamento. Monica ha dichiarato di essere gelosissima dell’affascinante marito. Poco tempo fa i fan di Monica Leofreddi si erano molto preoccupati per lei, perché aveva spiegato, durante un’intervista, che in seguito a una gravidanza per puro caso, durante un semplice controllo, aveva scoperto di avere un melanoma. Per fortuna tutto risolto.

La carriera

Monica Leofreddi debutta nel 1982 con alcune trasmissioni dedicate allo sport sulle tv di Roma. Dal 1986 al 1994 si occupa dei collegamenti di Unomattina, mentre nel 1996 conduce La Domenica Sportiva su Rai 3. Nel 2001, insieme a Puccio Corona, la troviamo alla conduzione di Unomattina Estate e, dopo qualche mese, del 44°Zecchino d’Oro. Dal 2002 al 2007 allieta i pomeriggi di Rai 2 con L’Italia sul 2. Dal 2007 al 2008 è nel cast di Piazza Grande con Giancarlo Magalli. Nella stagione 2008-2009 è stata redattrice del salotto televisivo mattutino di Rai 2 Insieme sul Due. Dal 17 gennaio 2014 conduce su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) per qualche mese il programma Fiction Magazine, dedicato alle serie televisive italiane trasmesse dalla Rai, subentrando ad Arianna Ciampoli. Dal 2014 al 2017 torna in Rai con Torto o ragione? Il verdetto finale. Dal 2020 è opinionista dei programmi Italia sì e Ore 14.